Alcalde de Nueva York reconoce Utopías de Clara Brugada

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció el proyecto de Utopías de Clara Brugada como una referencia para impulsar políticas urbanas enfocadas en garantizar una vida plena y atender las necesidades de las personas trabajadoras.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del Urban20 (U20), encuentro internacional que reúne a representantes de grandes ciudades, Mamdani destacó el trabajo realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, particularmente en materia de cuidados y recuperación de espacios públicos.

El alcalde neoyorquino señaló que la Ciudad de México tiene un significado personal para él y consideró que las acciones impulsadas por la administración de Brugada pueden servir como ejemplo para otras ciudades que buscan responder a las necesidades de sus habitantes.

Al hablar sobre las Utopías, Mamdani destacó la importancia de garantizar dignidad a las personas trabajadoras y generar condiciones para que puedan desarrollar una vida plena. También resaltó que los problemas de la clase trabajadora deben ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Gracias, @NYCMayor, por reconocer las #UTOPÍAS de la Ciudad de México como un proyecto para garantizar una vida plena. Una visión de ciudad que pone a las personas y a las comunidades al centro.



¡Es un gusto que este proyecto sea inspirador en las grandes ciudades del mundo! pic.twitter.com/gvZzhVLnF2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 20, 2026

El alcalde de Nueva York puso especial atención en las medidas relacionadas con los cuidados, al señalar que las acciones implementadas por el Gobierno de Clara Brugada representan un ejemplo de cómo pueden ofrecerse servicios similares a la población en otras ciudades.

Tras las declaraciones de Mamdani, Brugada agradeció el reconocimiento y afirmó que las Utopías se han convertido en una inspiración para grandes ciudades del mundo. La mandataria señaló que el proyecto busca colocar a las personas y las comunidades en el centro de la política urbana.

“En la Ciudad de México construimos #UTOPÍAS: espacios públicos transformadores con cultura, deporte y cuidados gratuitos para que dejen de ser privilegios y se conviertan en derechos”, expresó a tarvés de una publicación en X.

Durante su participación en el Urban20, Brugada también abordó temas relacionados con vivienda, asequibilidad y el derecho a permanecer en las ciudades. Explicó que su política de vivienda contempla tres ejes: la construcción masiva de vivienda social, la regulación del mercado inmobiliario y la cogestión con la comunidad.

“Gobernar es combatir la desigualdad territorial, recuperar el espacio público y convertirlo en un territorio de derechos”, mencionó Clara Brugada en una publicación en la red social X.

Venimos al #Urban20 a compartir lo que hemos aprendido y, sobre todo, a aprender de otras ciudades. Los grandes retos que enfrentamos se resuelven mejor cuando las ciudades trabajamos juntas, compartimos experiencias y construimos soluciones.



Defendemos el derecho a una vivienda… pic.twitter.com/h7xrK24zmP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 21, 2026

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LMCT