Clara Brugada llama a construir ciudades de derechos frente a la xenofobia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su izquierda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Al participar en el foro Urban 20 (U20), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a construir ciudades de derechos frente a la xenofobia, la desigualdad y las políticas que buscan levantar muros.

“ Frente a los que levantan muros, nosotros queremos construir puentes ; frente a la xenofobia, derechos; frente al abandono, cuidados; frente a la desigualdad, justicia”, afirmó la mandataria, al respaldar que las ciudades reciban a las personas migrantes “con dignidad y humanidad”.

Brugada Molina sostuvo que las ciudades no pueden ser espectadoras, sino protagonistas de la transformación, pues son las que enfrentan los efectos de la desigualdad, la crisis climática, la falta de vivienda y la movilidad humana.

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En materia de vivienda, planteó que debe ser atendida como un derecho humano y no como un activo financiero, pues cuando las personas que trabajan en una ciudad ya no pueden pagar para vivir en ella, aumenta la desigualdad y se genera la expulsión de sus habitantes.

“Defendemos ciudades asequibles, ciudades para vivir y no solo para invertir, ciudades que no expulsen a sus habitantes, derecho al arraigo y derecho a la vivienda” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada; a su izquierda, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ı Foto: Gobierno CDMX

Necesario, transformar el cuidado

La Jefa de Gobierno también destacó la necesidad de transformar la forma en que se distribuyen las labores de cuidado, particularmente aquellas que históricamente han recaído sobre las mujeres. Afirmó que su administración impulsa un sistema público de cuidados para avanzar hacia una ciudad más igualitaria.

“Históricamente, el cuidado del mundo ha recaído sobre las espaldas cansadas de las mujeres; es tiempo de que el mundo sostenga a las mujeres”, expresó Clara Brugada.

Añadió que el objetivo es construir “ciudades que cuiden a quienes cuidan”, en las que las mujeres puedan recuperar autonomía, oportunidades y libertad, además de redistribuir el tiempo dedicado a estas tareas.

Brugada Molina también presentó las Utopías de la Ciudad de México como espacios públicos que integran cultura, deporte y cuidados gratuitos, bajo una visión de urbanismo feminista, sostenible, de proximidad y social.

“Creemos que el espacio público es el gran igualador social”, sostuvo, al señalar que estos espacios buscan acercar servicios a la población bajo el concepto de “ciudades de los 15 minutos”.

Finalmente, llamó a fortalecer la cooperación internacional entre gobiernos locales y a impulsar una alianza de ciudades democráticas, constructoras de paz, ciudades refugio y ciudades cuidadoras de las personas y del planeta.

“Porque transformar las ciudades significa también transformar al mundo”, concluyó.

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cehr