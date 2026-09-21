¿Cuál es ‘la pose del oráculo’ que es tendencia en redes?

En redes sociales el término pose del oráculo ha logrado ganar una gran viralidad, por lo que incluso se ha convertido en una tendencia a la que muchos internautas se han comenzado a sumar.

Seguramente en los últimos días has encontrado videos e imágenes en tus redes sociales haciendo referencia a una pose del oráculo, pues este término es la tendencia actual.

En los videos que circulan en redes sociales se pueden apreciar frases como “bendita sea la mujer que aguante la pose del oráculo, esa mujer vale oro” o “bendito el hombre que aguante la pose del oráculo”, y en La Razón te compartimos a qué se refieren con esto.

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¿Qué es la pose del oráculo viral?

La pose del oráculo es un término que se utiliza para una postura que se puede realizar mientras dos personas mantienen relaciones íntimas, por lo que esta frase es utilizada en un contexto erótico.

En algunas guías se decriben poses que se pueden hacer sobre el mueble conocido como potro del amor; y en estas se detalla al oráculo como una posición en la que una persona se recarga en el mueble mientras que la otra brinda estimulación oral.

Además de ser utilizado en un contexto erótico, el oráculo también forma parte del Yoga Mudra, pues en esta se combinan cartas del tarot o cartas de introspección en las que se muestran distintas posturas con geometría sagrada.

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¿Qué es un oráculo?

Los oraculos son deidades o personas que pueden transmitir conocimiento mediante consultas o revelaciones; además, son personas que son escuchadas con respeto ya que cuentan con mucha sabiduría sobre varios temas.

Desde tiempos antigüos se tiene la creencia de que los oráculos podían acceder al plano de los dioses para conocer acontecimientos que pasaron, que estaban pasando y que iban a pasar en un futuro.

En la cultura griega los oráculos cobraron tanta importancia que incluso se construyeron templos dedicados a ellos, tal como Delfos ubicado en las laderas del monte Parnaso de Grecia central, dedicado al dios Apolo.

Actualmente un oráculo puede ser interpretado más como un objeto que funciona como una conexión entre el mundo de los dioses y el mundo terrenal, por lo que muchas personas utilizan cartas del oráculo para conocer lo que podría esperarles en un futuro.

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