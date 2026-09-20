Reportan caída de Facebook e Instagram HOY 20 de septiembre

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron fallas en las aplicaciones de Meta, Instagram y Facebook, este domingo.

De acuerdo con los reportes a través de la plataforma Down Detector, usuarios afirman tener problemas al momento de usar ambas plataformas en sus sitios web correspondientes, sin embargo, 37 por ciento de los reportes también indican problemas con la aplicación para celulares de Instagram.

En el caso de Facebook, se registraron avisos relacionados con problemas para ingresar a la plataforma, lentitud e inaccesibilidad. Una situación similar aparece en los reportes correspondientes a Instagram, donde usuarios señalaron errores, problemas para iniciar sesión y dificultades para acceder al contenido.

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Por ahora, no se ha establecido una causa para los problemas reportados ni existe confirmación de una caída masiva por parte de Meta. Por ello, las incidencias podrían corresponder a fallas localizadas o intermitentes.

Alguien más tiene problema con la página de Facebook, no logro cargarla… #MetaAds #facebook pic.twitter.com/ab0EXXWtUZ — José (@Joseiibaceta) September 21, 2026

Este tipo de problemas puede afectar la carga del feed, el acceso a perfiles, la publicación de contenido, el inicio de sesión o algunas funciones de las aplicaciones.

Mientras se determina el alcance de las incidencias, los usuarios pueden comprobar si el problema persiste desde otro dispositivo o conexión a internet y consultar los monitores de disponibilidad para conocer si aumentan los reportes.

Usuarios reaccionan con burlas

Mientras las plataformas reanudan sus servicios de manera paulatina, cientos de usuarios afectados han mostrado su preocupación y frustración al no poder acceder a las redes sociales de forma normal.

Algunos han mencionado a otras plataformas como una alternativa para “pasar el rato”, mientras Meta logra reestablecer sus servicios.

OMFG FACEBOOK IS DOWN



EVERYONE CALM DOWN pic.twitter.com/vckjLA0cQM — Helms (@HelmsMMA) September 21, 2026

Es importante mencionar que estos reportes de fallas no vienen exclusivamente de un solo país sino que parece ser un problema mundial, pues los reportes provienen de varios países.

Algunos usuarios más afirman que las fallas no solo estan en Facebook e Instagram, sino también en la plataforma Threads, que también pertenece a Meta, sin embargo, son muy pocos los reportes sobre el tema.

Facebook、Instagram、Threads are down. pic.twitter.com/egzrXtfUoo — Mia Taylor | Ad Creative & Meta Ads (@ammiamia_) September 21, 2026

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LMCT