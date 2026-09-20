¿Cuándo entra el otoño 2026 en México y cuándo termina?

El otoño es una de las épocas más esperadas por muchos, pues su característico clima, las decoraciones, las hojas cayendo de los árboles y las festividades que coinciden con esta temporada son de las preferidas para las personas.

Con el otoño comienza el descenso gradual de la temperatura en muchas entidades, haciendo que las mañanas sean más frescas, los días sean templatos y las noches sean ideales para disfrutar de películas, un chocolate caliente y un pan de muerto.

Las lluvias frecuentes comienzan a disminuir en México con la llegada del otoño; sin embargo, durante esta temporada también se pueden registrar algunas, pero de manera aislada.

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¿Cuándo entra el otoño 2026?

Para este 2026 se espera que el otoño en México comience oficialmente el martes 22 de septiembre aproximadamente a las 18:00 horas, por lo que ya puedes ir preparando tu decoración.

En el otoño los días son más cortos y las noches más largas después de que se registre el equinoccio; además, para este 2026 se espera que coincida con el inicio de los Frentes Fríos.

Debido a esto, se recomienda a las personas comenzar a preparar sus atuendos a capas, para que conforme vaya avanzando el día puedan quitarse o ponerse capas según sea necesario.

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá implementará el operativo equinoccio de otoño 2026



• Vigente el 20 y 21 de septiembre, para optimizar la experiencia de visita en el sitio



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📸Alfredo Matus pic.twitter.com/90ToKMmHBs — INAH (@INAHmx) September 19, 2026

Además, también se recomienda continuar prevenidos para la lluvia con un paraguas portatil, para llevarlo a todos lados en caso de que se registre una de las lluvias residuales que aún podrían tenerse.

Adicional al ambiente templado y frío, en el otoño se pueden registrar fuertes vientos y niebla densa, y al ser una estación de transición se pueden registrar temperaturas muy frías y hasta tomentas invernales en algunos estados.

El otoño continuará presente por varios días, por lo que este coincidirá con las celebraciones, olores y sabores que se tienen para esta época del año, y con el tradicional Día de Muertos.

Se espera que el otoño del 2026 continúe por al menos 89 días, terminando el 21 de diciembre con la llegada del invierno, el solsticio y la temporada más fría de todas las estaciones que se registran durante el año.

Abrimos #hilo 🧵de “Equinoccio de otoño”

El verano está a punto de despedirse y dará paso al otoño con la llegada del equinoccio en el hemisferio norte. La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. En este hilo te contamos todos los detalles. pic.twitter.com/hhBGZbTTM1 — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) September 20, 2026

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