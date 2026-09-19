Muere una persona impactada por el Metrobús, en estación Coltongo de L3, alcaldía GAM

Una persona murió tras ser impactada por una unidad del Metrobús, frente a la estación Coltongo de la Línea 3, en la alcaldía Gustavo A. Madero, hechos por los cuales el conductor fue puesto a disposición de las autoridades.

Así lo informó el propio medio de transporte a través de una tarjeta informativa, en donde narró los hechos que ocurrieron la noche del viernes sobre calzada Vallejo y Poniente 112, colonia Panamericana, en la citada alcaldía.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el sistema de transporte, la unidad del Metrobús se encontraba detenida en la citada estación con semáforo en rojo.

Al momento del cambio de semáforo, inició su avance, cuando el conductor se percató de un impacto en la parte media de la unidad .

De inmediato se detuvo la marcha para dar aviso al Centro de Control, desde donde se solicitaron los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar de los hechos para valorar la situación.

Fotografía ilustrativa del sistema Metrobús. ı Foto: Cuartoscuro

Así, encontraron que a bordo de la unidad no había ninguna persona lesionada, pero que la involucrada en el incidente ya no presentaba signos vitales .

“Al llegar, los servicios de emergencia realizaron la valoración correspondiente, y lamentablemente diagnosticaron ausencia de signos vitales”, se lee en el comunicado.

Por lo anterior, explicó el Metrobús, el operador de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades. Destacó que “la unidad fue desalojada y se mantuvo en sitio, en tanto se realizaron las labores correspondientes”.

El sistema de transporte concluyó manifestando su solidaridad con los familiares de la persona y aseguró que “colaborará con la autoridad en todo lo que necesite” .

Al respecto, usuarios en redes sociales aseguraron que, de acuerdo con su propia observación, la unidad “pasó encima de ella, la partió en dos”, por lo que exigieron justicia.

Segundo accidente de Metrobús en septiembre

El accidente ocurrido la noche del viernes sigue a uno registrado el primer día del mes, esta vez en la estación Balderas, también de la Línea 3, donde se registró que una mujer fue atropellada por una unidad del sistema de transporte.

De acuerdo con lo informado por el Metrobús ese día, recuperado por medios locales, una mujer en situación de calle se recostó en el paso de las llantas delanteras, de la unidad que se encontraba detenida por semáforo.

Cuando el conductor de la unidad reanudó el recorrido, se percató de una obstrucción, por lo que dio aviso al Centro de Control, desde donde fueron solicitados los servicios de emergencia. Sin embargo, al llegar, se percataron de que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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