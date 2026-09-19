Marchas y bloqueos en CDMX HOY 19 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha en CDMX por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 19 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 19 de septiembre se espera una marcha, y 11 concentraciones.

Marchas

DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES (UNIÓN DE LUCHA VECINAL DEL VALLE DE ANÁHUAC, A.C., CONVENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MOVIMIENTO URBANO POPULAR, MOVIMIENTO DE ALTERNATIVA SOCIAL, ENTRE OTRAS): Se concentrarán en la Estación “Garibaldi/Lagunilla” (Líneas 8 y B del Metro, Eje 1 Norte y Av. Paseo de la Reforma, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc), Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc), Plaza de las Tres Culturas (Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) y Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:30 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre; aforo estimado de 5,000 personas y no se descarta el arribo de autobuses ni afectaciones viales).

Concentraciones

COSTURERAS Y COSTUREROS “19 DE SEPTIEMBRE”, A.C. : Se concentrarán en la Sede de Costureras y Costureros “19 de Septiembre”, A.C. (Manuel J. Othón No. 160, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 07:19 hrs con destino a Recorrido por talleres de costura de 1985. (Nota: Evento “La costura también reconstruye” con misa, recorrido y convivencia; no se descarta afectación de vialidades).

COLECTIVO HÍJAR : Se concentrarán en el Antimonumento Ayotzinapa +43 (Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Remodelación del antimonumento rumbo a la marcha del 26 de septiembre; posible afectación vial).

MOVIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD : Se concentrarán en el Parque de los Venados (Av. División del Norte y Municipio Libre, Col. Sta. Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez) a las 11:00 hrs. (Nota: Evento “Disca Picnic” de inclusión y convivencia).

AQUELARRE FEMINISTA : Se concentrarán en la Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: “Mercadita Feminista” en conmemoración de los 5 años de la Glorieta de las Mujeres que Luchan).

DAMNIFICADOS UNIDOS MULTIFAMILIAR TLALPAN : Se concentrarán en el Foro Cultural “El Caracol” del Conjunto Urbano Tlalpan (Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, Col. Conjunto Urbano Tlalpan, Alc. Coyoacán) a las 11:00 hrs. (Nota: Evento “Nuestra memoria lucha” con misa y conversatorio; contempla pausa a las 12:00 hrs por el simulacro).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos).

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento político-cultural “Rituales 420”; posible afectación vial).

REVOLUCIÓN Z MÉXICO : Se concentrarán en el Kiosco Morisco (Salvador Díaz Mirón y Dr. Atl, Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:30 hrs. (Nota: “Segundo Encuentro de Revolución Z”; no se descarta afectación de vialidades).

FAMILIARES Y AMIGOS DE JOVEN DESAPARECIDO : Se concentrarán en la Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Versalles, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Jornada “¡No dejaremos de buscarte!” con conferencia de prensa a 16 años de la desaparición; posible afectación vial).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) Durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”).

FIRMAS POR PALESTINA MX: Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) Durante el día. (Nota: Campaña nacional de firmas para solicitar la ruptura de relaciones diplomáticas).

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