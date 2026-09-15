Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 15 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 15 de septiembre no se esperan marchas pero sí tres concentraciones.

Concentraciones:

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de difusión y recolección de firmas; aforo estimado de 45 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas; aforo estimado de 30 personas) .

TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Se concentrarán en Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Mitin de protesta por recortes presupuestales. No se descarta que se sumen personal de salud y derechohabientes, ni que realicen marcha hacia otro punto de la ciudad; aforo estimado de 400 personas).

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