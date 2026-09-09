Metro CDMX cerrará estas estaciones de la Línea 12 por mantenimiento del 12 al 16 de septiembre

Un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Debido al labores de “mantenimiento preventivo y correctivo” en un tramo de la Línea 12, el Metro de la Ciudad de México anunció el cierre temporal de 9 estaciones a partir del 12 de septiembre.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) precisó que la Línea 12 únicamente brindará servicio de Mixcoac a San Andrés Tomatlán debido a trabajos para sustituir un aparato de cambio de vía ubicado entre las estaciones Calle 11 y Periférico Oriente.

“La intervención en los equipos electromecánicos son independientes a la obra civil”, aclaró el medio de transporte.

¿Qué estaciones cerrarán de la Línea 12 hasta el 17 de septiembre?

Por lo anterior, el Metro suspenderá las operaciones del tramo elevado de la Línea 12 hasta las 05:00 horas del 17 de septiembre.

Las estaciones que permanecerán cerradas, en ambas direcciones, son:

Lomas Estrella

Calle 11

Periférico Oriente

Tezonco

Olivos

Nopalera

Zapotitlán

Tlaltenco

Tláhuac

Para facilitar el traslado de usuarios afectados por el cierre del tramo, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindarán servicio desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Del 12 al 16 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. En Tláhuac–Lomas Estrella no habrá servicio de trenes y las estaciones permanecerán cerradas. RTP brindará… pic.twitter.com/NqqIxwRsYB — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr