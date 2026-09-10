Clara Brugada reconoce atención a víctimas de La Concordia a un año de la explosión

Se cumplió un año de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

A un año de la explosión de una pipa de gas LP en La Concordia, Iztapalapa, que dejó 32 muertos y 90 heridos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció la actuación inmediata y de seguimiento que dio su administración a las víctimas, quienes casi todas han alcanzado una reparación de daño.

Luego de un evento en materia educativa en Xochimilco, la mandataria local destacó que su Gobierno ha brindado distintos apoyos a las familias que resultaron afectadas de alguna manera por este siniestro ocurrido el 10 de septiembre de 2025.

“Hoy por hoy las familias de las personas que fueron víctimas y que tuvieron, lamentablemente, fallecimientos o lesiones, ya tuvieron un proceso que la Fiscalía llevó y que hubo por parte de la empresa responsable atención y reparación del daño.

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“También vimos que era muy importante que se les atendiera de inmediato, que no se les dejara solos. Hubo un acompañamiento en salud, apoyo económico, provisional, pero que se necesitaba”, dijo.

#ÚltimaHora | A un año del accidente de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), aseguró que este terrible siniestro dejó enseñanzas y mejoramientos en el reglamento de tránsito, reconoció la… pic.twitter.com/SkHYMGZ3Jh — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) September 10, 2026

Hace un año, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el conductor de una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, perdió el control de la unidad en La Concordia y se volteó. Las chispas y el producto inflamable provocaron una gran explosión que calcinó automóviles y quemó a decenas de personas.

Hoy por la mañana, familiares de las víctimas acudieron al sitio donde ocurrió el accidente para colocar ofrendas para recordar a las 32 personas fallecidas.

“¿Qué nos deja? Cambios en el reglamento de tránsito y que este tipo de vehículos tienen limitado su flujo en la ciudad y es lo que nos toca seguir cuidando.

🕊️ A un año de la tragedia ocurrida en el puente La Concordia, en Iztapalapa, retomamos uno de los testimonios que marcaron aquel día.



🎥 A través de estos fragmentos recordamos lo ocurrido y las voces de quienes vivieron de cerca la tragedia. Mira la entrevista completa en… pic.twitter.com/pl9ziAvzaH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2026

“Tuvimos esta experiencia como una buena práctica de Gobierno para atender una emergencia, una desgracia lamentablemente que no queremos que esto suceda”, agregó Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno además se solidarizó con las familias y reiteró que habrá acompañamiento en lo que necesiten.

Asimismo, la funcionaria capitalina anunció que su administración impulsará un reconocimiento con el nombre de una de las personas que perdió la vida protegiendo a su familia, sin precisar su nombre.

En el Puente de la Concordia, familias llevan a cabo una misa en memoria de las 32 personas que fallecieron hace un año en la explosión de una pipa de gas LP.



📹: @soyrangelisima pic.twitter.com/gQ8iaWN4c4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2026

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LMCT