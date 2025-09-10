Así quedó la zona de la Concordia, tras el accidente de la pipa de gas

Suman 57 heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia, 19 en estado grave: Clara Brugada

El incendio de una pipa de gas, registrado la tarde de este miércoles en la alcaldía Iztapalapa en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, al poniente de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que a consecuencia de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, resultaron 57 personas heridas, 19 de ellas graves. Mismos que ya fueron trasladadas a diversos hospitales. Dijo que se contó con el apoyo de elementos de emergencias de municipios del Estado de México, la Guardia Nacional y de Marina.

¿Cómo quedó la zona del Puente de la Concordia tras la explosión e incendio provocado por una pipa de gas en Iztapalapa?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores de vialidad para permitir el paso a los servicios de emergencia, Bomberos y unidades Médicas, derivado del incendio de una pipa y varios vehículos en las inmediaciones.

Al momento las llamas ya fueron apagadas pero continúan con el enfriamiento de la pipa, con presencia de personal de emergencia atendiendo el siniestro.

Continúan las labores de Policías de la #SSC y @Bomberos_CDMX para la quema controlada del combustible de la pipa que se incendió en la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia, mientras siguen los cierres a la circulación vehicular en ambos sentidos de la… pic.twitter.com/pNmT8hqhZt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

La SSC informó que hubo varios automóviles y unidades afectadas, incluyendo vehículos calcinados y dañados. Asimismo en el sitio se presento intensa movilización, humo levantado y abandono parcial de la circulación vial.

La explosión alcanzó diversos vehículos como un auto que quedó completamente calcinado, un camión que sufrió daños severos y un tráiler que transportaba cartón también fue consumido por las llamas, mismo que continua humeando.

El fuego generó caos vial significativo, con cierre de múltiples vialidades y complicaciones en el flujo vehicular. Algunas de estas vialidades al momento ya fueron reabiertas, así lo informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX).

17:24 Se normaliza la vialidad en el #PuenteDeLaConcordia entre la Autopista México Puebla y Calz. Gral. Ignacio Zaragoza, después de #Explosion de pipa. pic.twitter.com/3OLxgascru — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

¿Cómo quedó la Pipa tras el incendio?

La explosión generó una onda expansiva que no solo terminó con la pipa, sino que también dañó al menos 18 vehículos, entre ellos automóviles particulares, un camión de carga y una motoneta.

Según autoridades, la pipa transportaba 49 ,500 litros de Gas LP y se volcó, lo que derivó en la explosión que provocó el incendio en la zona.

Esto provoco que la estructura quedará completamente calcinada y destruida, evidenciándose daños extremos en los ductos y el tanque mismo.

▶️ #Video | Trabajadores de limpieza comienzan a recoger los restos de vehículos quemados por la explosión de una pipa en el distribuidor concordia#PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX



📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/mjzs3WE6j0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

