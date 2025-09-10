¿Qué pasó en el Puente de la Concordia? Así fue el accidente en el que explotó una pipa

Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles se registró un accidente catastrófico, esto después de que una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil 500 litros de gas LP se volcara desde el Puente de La Concordia.

Luego de la volcadura, el combustible transportaba este vehículo se derramó, ocasionando un incendio de gran escala, provocando que aproximadamente 18 vehículos y una motoneta que se encontraban en la zona resultaran afectados.

▶️ #Video | Momentos tras la explosión de una pipa de gas registrada el día de hoy; hay 57 heridos de gravedad #PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX



— La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Álvarez Ruiz; la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, asistieron al lugar de los hechos para supervisar el trabajo de las autoridades correspondientes.

Para las labores de emergencia también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos, unidades médicas del Centro Regulador De Urgencias Médicas CDMX, y elementos de protección civil Fénix Iztapalapa, y la Guardia Nacional.

Saldo de personas lesionadas después del incendio

Hasta el momento se ha registrado un total de 57 personas heridas, de las cuáles 19 se encuentran en estado grave. Todas las personas que se vieron afectadas ya fueron trasladadas a diversos hospitales de la capital.

Las autoridades de la Ciudad de México realizaron un llamado a la población que se encuentre cerca de la zona, alertando que no se acerquen al lugar del siniestro y permitan el libre tránsito de las unidades de emergencia.

Por su parte, Martí Batres informó que 17 personas; entre las que se encuentra un menor con quemaduras de primer y segundo grado, están siendo atendidas en el Hospital General José María Morelos y Pavón del ISSSTE.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México precisó que la Fiscalía determinará el origen del problema que ocasionó la volcadura de la pipa de gas. Precisó que hasta el momento no se ha reportado ningún fallecido a causa del accidente, y que será publicada una lista con los lesionados por medio de redes sociales.

El secretario de Seguridad reiteró que unidades de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud se encuentran trasladando a las personas lesionadas a unidades médicas, asegurando que de ser necesario se trasladará a los afectados inclusive por vía aérea.

▶️ #Video | La Jefa de Gobierno de la #CDMX, Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM), habló sobre los hechos tras la explosión de una pipa de gas en Puente de la Concordia, confirmó que hay 57 personas lesionadas, las cuales ya fueron trasladadas a hospitales para recibir atención…

Antes, durante y después del incendio de la pipa de gas LP ı Foto: Redes sociales

Lo que se vivó en el siniestro

Por medio de redes sociales, usuarios comenzaron a compartir videos en donde se puede observar lo que se vivió antes, durante y después de esta catástrofe.

En un video captado por la cámara de un automóvil se puede observar el momento en el que una nube blanca de gas LP cubrió los alrededores del Puente de La Concordia.

Por otra parte, videos captados por automovilistas desde diversos lugares aledaños al punto cero muestran cómo las llamaradas crecen de manera exponencial alcanzando grandes alturas durante bastante tiempo.

Las personas que se encontraban en cerca del siniestro comenzaron a correr, asustados por la explosión, el olor que desprendía el gas y el fuego que cada vez iba aumentando.

A su vez, usuarios de redes sociales compartieron videos y fotografías de personas lesionadas. Dichas personas deambulan consternadas y confundidas, con la mayor parte de su ropa consumida por las llamaradas, y con lesiones tan graves que dejaron ver la epidermis encogida y desprendida.

No sólo las autoridades correspondientes auxiliaron a los afectados, pues los civiles también ayudaron a las personas que resultaron afectadas.

En diversas imágenes se puede observar cómo los usuarios se acercaron al lugar de los hechos con cubetas de agua para apaciguar el fuego, y también cómo apoyan a las autoridades a mover los vehículos quemados que se encontraban en los alrededores.