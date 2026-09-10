A un año de la tragedia, conmemoran a víctimas de la explosión de una pipa en La Concordia

Familiares y vecinos de Iztapalapa conmemoraron con ceremonias religiosas el primer aniversario de la tragedia en el Puente de La Concordia.

A un año de la tragedia ocurrida en el Puente de La Concordia, familiares, amigos y vecinos de las víctimas se reunieron en la alcaldía Iztapalapa para honrar la memoria de los fallecidos. Durante la jornada conmemorativa se oficiaron 2 misas religiosas para recordar a quienes perdieron la vida en el siniestro provocado por la volcadura y posterior explosión de una pipa cargada con gas LP el 10 de septiembre de 2025.

Una de las ceremonias estuvo dedicada a Alicia Matías Teodoro, cuyos familiares trasladaron sus cenizas al acto. Matías Teodoro es recordada como una abuela cariñosa y siempre presente, quien falleció a causa de las quemaduras sufridas al salvar a su nieta durante el estallido de la pipa de gas LP.

Durante la misa recordaron la heroica acción de Alicia Matías Teodoro al salvar a su nieta antes de la explosión de la pipa de gas LP. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

La segunda liturgia reunió a más de 50 familiares, vecinos y personas solidarias para pedir por todos los heridos y las personas fallecidas en el sitio. Durante la homilía, el sacerdote exhortó a los asistentes a hacer las paces con la situación, evitar la búsqueda de culpas y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantuvieron las investigaciones penales contra Grupo Tomza por el siniestro. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

¿Qué ocurrió en el Puente de La Concordia?

El accidente de origen tuvo lugar sobre la Calzada Ignacio Zaragoza cuando el vehículo de carga perdió el control y volcó. La posterior fuga masiva de gas LP alcanzó un punto de ignición, desencadenando una explosión que consumió vehículos, unidades de transporte público y estructuras cercanas.

De acuerdo con las cifras oficiales, el siniestro dejó un saldo final de 32 personas muertas y 63 heridos, la mayoría de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado que requirieron atención médica prolongada en centros hospitalarios de la Ciudad de México y del Estado de México.

En las labores de rescate, mitigación y cierre de los accesos viales a la autopista México-Puebla participaron el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Cruz Roja, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Ejército Mexicano.

Tras la emergencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas técnicas del fallo, fijar los peritajes de daños e indemnizaciones, y deslindar responsabilidades penales contra la empresa Grupo Tomza.

⭕“Es difícil porque no nos sentimos bien. No nos gusta que todo el tiempo la gente pregunte si queremos dinero, o si nos dieron algo, si buscamos algo". 💬 En entrevista con La Razón, Evelyn González, mamá de Tiffany Odette Cano y esposa de Misael Cano, dos de las víctimas… pic.twitter.com/XQ5r1tkRO0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2026

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JVR