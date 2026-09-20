¿Cuándo es el día de las flores amarillas en México y por qué se dan?

La tradición de las flores amarillas continúa en muchos países de latinoamérica, pues año con año más personas se suman a la tendencia de regalarle a sus personas queridas una flor o un ramo de cualquier tipo de flor en color amarillo.

Las flores son un regalo que muchas personas disfrutan dar y recibir, y en ciertas épocas del año las calles se llenan de personas con ramos de flores amarillas para su alguien especial.

Si eres de una generación distinta a la que la novela argentina Floricienta estuvo de moda posiblemente no entiendas por qué se acostumbra a regalar flores amarillas, y en La Razón te compartimos todos los detalles.

Flores amarillas ı Foto: Especial

Flores amarillas: Cuándo es el día y cuál es su significado

El día para regalar las famosas flores amarillas es el 21 de septiembre, por lo que seguramente en tus redes sociales podrás ver a muchas personas compartiendo los ramos o las flores que recibieron.

Esta tendencia que poco a poco se ha colocado a nivel mundial como una tradición que proviene de la novela Floricienta, pues en uno de los capítulos la protagonista recibe muchas flores amarillas.

Además del capítulo, esta novela juvenil tiene una canción en la que se menciona lo especial que son estas flores, por lo que el fragmento “ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas” es uno de los más utilizados en redes sociales durante esta época.

Algunas de flores que puedes regalar el día de las flores amarillas son las siguientes:

Girasoles

Rosas

Tulipanes

Margaritas

Gerberas

Lirio

Narciso

Rudbeckia

Clavel

Orquídea

Perritos

Astromeria

Flor acapulco

Las flores son un regalo perfecto en cualquier época del año, por lo que si la flor favorita de tu persona especial no está disponible en tonalidades amarillas, posiblemente el darle flores este 21 de septiembre en cualquier color será igual de especial.

El color amarillo tiene distintos significados a lo largo del mundo, pero generalmente es asociado con la abundancia, felicidad, buenos deseos, positividad, optimismo, longevidad, doración, lealtad, e incluso amistad.

Manifestando mis flores amarillas del 21 de septiembre pic.twitter.com/wNqpI7ZaYO — 🌙 (@malamar_) September 8, 2026

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