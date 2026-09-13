¿Cuándo y dónde es el desierto florido 2026? VIDEO

En Chile ocurre un fenómeno natural poco frecuente, pues durante una época del año las personas pueden disfrutar del desierto florido, lo que llama la atención no solo de locales sino también de turistas.

A partir del 12 de junio del 2023 se creó el Parque Nacional Desierto Florido, un espacio que cuenta con una duperficie de 571 mil 72 kilómetrros cuadrados uvicados en la comuna de Copiapó en la Región de Atacama.

Hacer de este espacio un área protegida tiene la finalidad de preservar el ecosistema desértico que se encuentra en la región, pues el desierto florido es utilizado como un espacio de investigación científica, turismo y educación ambiental.

Dando la bienvenida al desierto florido cerca de Carrizal Bajo en Chile : a cuidarlo! Se viene grandioso en el desierto de Atacama 🌸 pic.twitter.com/ootegdELCI — Timothy Dhalleine (@tdhalleine) September 13, 2026

¿Cuándo es el desierto florido?

Luego de que se registraran intensas lluvias en las regiones de Coquimbo y Aracama, las reservas de semillas y bulbos que se encuentran en el desierto propiciarán a que en este 2026 se cuente con un desierto florido intenso.

De acuerdo con diversos medios chilenos, a partir de este mes ya comenzó la floración de algunos ejemplares que se encuentran dentro del Parque Nacional Desierto Florido.

Además, se espera que el máximo avistamiento de flores en este espacio se de durante la segunda quincena de octubre, y posiblemente este fenómeno logre extenderse durante noviembre.

En el desierto florido se encuentra un estimado de 200 a 230 especies que florecen durante la temporada; y debido a la importancia que tiene este fenómeno, se pide a las personas que acudan tener precaución.

Para esto, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) pide que no se transite a bordo de vehículos fuera de las rutas, además de caminar solamente en los senderos que ya están marcados.

Las personas que acudan al Parque Nacional Desierto Florido no deben pisar, manipular o cortar las flores que se encuentran en el lugar, y tampoco deben recolectar las semillas o bulbos que se encuentran en este espacio, pues solo crecen en su ambiente natural.

Además, al Parque Nacional Desierto Florido no se deben llevar mascotas, pues estas pueden alterar el hábitat de la flora y fauna nativa; además, la entrada de animales de compañía está prohibida en las áreas protegidas del estado.

¡Comparte esta información! 🌸 El Desierto Florido, un fenómeno único en el mundo, nos regala un espectáculo natural impresionante, pero también muy frágil.



Este regalo que nos brinda la naturaleza nos recuerdan la importancia de ser visitantes responsables.



Acciones… pic.twitter.com/80nf9uuW2k — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) September 4, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.