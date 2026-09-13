¿Quién es Jacob Coxon, el investigador que renunció a Anthropic y que alerta sobre la IA?

Jacob Coxon ha generado polémica desde el pasado 8 de septiembre, pues al confirmar que había renunciado a la empresa Anthropic, envió un mensaje a las personas y pidió que no subestimen el poder de la Inteligencia Artificial.

El investigador británico de Inteligencia Artificial, Jacob Coxon, compartió por medio de redes sociales su renuncia a Anthropic, luego de haberse dedicado a realizar investigaciones relacionados con la IA por tres años.

“Pasé los últimos tres años investigando el preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad. Están avanzando a toda velocidad hacia la superinteligencia auto-mejorada y jugando con nuestras vidas” aseguró por medio de su publicación.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Pidió a los usuarios no subestimar el poder de la IA, pues aseveró que “pronto se convertirá en sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales”.

Apuntó que las personas que desarrollan la IA creen que “podría acabar con todos nosotros para finales de la década” y aseguró que sus declaraciones no son una estrategia de marketing, y que “ninguna otra actividad humana representa este nivel de peligro”.

Compartió que en OpenAI algunos investigadores no han logrado interiorizar de manera plena lo que está en juego dentro de la civilización, mientras que en Anthropic “sí comprenden bien la magnitud del asunto, pero están inmersos en una carrera por llegar primero”.

Invitó a los investigadores a reflexionar sobre cómo serán los próximos años, con la finalidad de que se cuestionen si deben limitarse a trabajar en el desarrollo de superinteligencias porque las alertas que emitió “van a suceder de todos modos”.

Former Anthropic researcher Jacob Coxon, who resigned from the company while predicting AI could destroy all humanity, tells @jolingkent how his prediction might come true. https://t.co/Ukgj4dsUVM pic.twitter.com/6BTQjmEqmc — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

¿Quién es Jacob Coxon?

Existe poca información de conocimiento público sobre el investigador de Inteligencia Artificial Jacob Coxon; de acuerdo con algunos medios estadounidenses, el joven británico estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge.

Además, el investigador de 27 años de edad trabajó en Open AI desde el 2023 hasta el 2026, en donde colaboró para el desarrollo de GPT-4o, y posteriormente trabajar Anthropic antes de anunciar su renuncia el pasado 8 de septiembre.

En diversas entrevistas ha asegurado que la IA terminará con la existencia de la vida humana, apuntando que muchos de los ejemplos de cómo podrían ocurrir se parecen a historias de ciencia ficción, pese a que parece no ser real.

🚨WATCH: Ex-OpenAI & Ex-Anthropic researcher Jacob Coxon WARNS AI COULD KILL US ALL BY 2030 pic.twitter.com/05TmFBj2mX — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 11, 2026

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