Anthropic frena IA para creación de ciberataques

La compañía publicó este informe después de que uno de sus investigadores dijera que la empresa y OpenAI, avanzan hacia la superinteligencia “jugando con nuestras vidas”.

LA EMPRESA de Inteligencia Artificial Anthropic informó ayer que bloqueó intentos de utilizar sus modelos para ciberataques, vigilancia, propaganda e investigaciones que podrían contribuir al desarrollo de armas biológicas.

Advirtió que el avance de esta tecnología permite que personas sin conocimientos especializados desarrollen amenazas que hace apenas un año requerían mayores capacidades. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se detectó abusos con vendedores de programas espía, individuos con motivaciones políticas y grupos respaldados por Estados.

Uno de los casos involucró una petición a Claude para ayudar a redactar una solicitud de financiamiento científico sobre el virus Chikungunya. El proyecto proponía modificarlo para aumentar su capacidad de transmisión, así como su evasión del sistema inmunitario.

Aunque este tipo de investigación puede contribuir al desarrollo de vacunas y tratamientos, la compañía señaló que también podría hacer más peligroso al patógeno, transmitido por mosquitos y causante de fiebre y dolor intenso.

Anthropic explicó que sus modelos anteriores, como Claude Opus 4 y Claude Sonnet 4.5, estaban muy por debajo del nivel necesario para ayudar de manera significativa a especialistas en investigaciones biológicas peligrosas. Sin embargo, reconoció que con las versiones actuales “la evidencia ya no es concluyente y no podemos ofrecer la misma garantía”.

Por ello, incorporó mayores restricciones para consultas científicas que podrían tener un doble uso. La compañía aseguró que bloqueó todas las actividades maliciosas identificadas y compartió información con autoridades y empresas del sector.

Anthropic afirmó haber bloqueado todas las actividades maliciosas que identificó, haber utilizado la experiencia para reforzar las medidas de seguridad y haber compartido información con las autoridades gubernamentales así como con los socios de la industria.