¿Harfuch sorprende a fan? Usan botarga del secretario para llevar flores y se hace viral | VIDEO

Mujer recibe ramo de flores por botarga de Harfuch y se vuelve viral.

¿Te imaginas que Omar García Harfuch tocara a tu puerta y te entregara flores? Más allá del susto inicial (pues es uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum) sería una grata sorpresa que a nadie dejaría indiferente.

Esto fue lo que vivió una joven en Los Cabos, Baja California Sur, cuando el mismísimo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llegó a la puerta de su casa para entregarle un ramo de flores y, además, ¡darle un abrazo!

Mujer recibe ramo de flores del mismísimo García Harfuch... representado en curiosa botarga. ı Foto: Captura de video

Seguro te estarás preguntando quién es esta mujer y por qué recibió un ramo de flores de uno de los funcionarios de más alto rango del país. A continuación te explicamos qué hay detrás del video donde Harfuch entrega flores y cómo puedes pedir tu visita.

Botarga de Harfuch para entregar flores: el nuevo negocio que se volvió viral

En redes sociales circuló un video en donde se aprecia cómo un hombre con botarga de Omar García Harfuch entrega flores a una mujer, en un momento que provocó risas entre los internautas.

La persona en la grabación usa un traje similar al que viste García Harfuch en sus presentaciones públicas, y usa una cabeza de gran tamaño con rasgos muy (¡muy!) similares a los del secretario de Seguridad.

💐😱 De cobijas a flores ahora “Harfuch” reparte ramos y se vuelve viral



En Los Cabos, un negocio de animación entrega flores con una botarga del secretario, aprovechando su popularidad en redes. pic.twitter.com/psgFIY3XLp — Periódico e-consulta (@e_consulta) April 14, 2026

Pero, ¿quién hizo esto y qué hay detrás? ¿Está hecho con inteligencia artificial? ¿Es una broma? No, nada de eso: se trata del nuevo personaje de un negocio en Los Cabos que ofrece animaciones con botargas personalizadas.

El negocio se llama Kaboo Kabezones Show y, como lo dice su página en Facebook, ofrece un “show y animación con kabezones (sic.), pirotecnia fría y shots para hacer de tu evento algo inolvidable”.

Como parte del espectáculo que ofrecen para fiestas y eventos, Kaboo Kabezones utiliza botargas de personajes como Daddy Yankee, Bad Bunny, Luis Miguel, El Vitor, Brincos Dieras, El Babo, entre otros.

Así, la más nueva adición a su lista de personajes es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Anteriormente, se habían reportado toallas con el rostro del secretario de Seguridad. ı Foto: Captura de video

Lo anterior debido a la gran popularidad con la que el funcionario goza entre las y los mexicanos, por la que, incluso, en redes sociales se reportó que en tianguis y mercados locales se comenzaron a vender cobijas con su fotografía.

Si quieres contratar a éste u otro personaje, Kaboo Kabezones ofrece su servicio a través del teléfono 624 225 1090 o su página de Facebook en ESTE ENLACE.

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