X se cae; usuarios reportan fallas en la plataforma de Elon Musk

Usuarios de la red social X reportan fallas en plataforma.

No es tu Internet

Usuarios de la red social X, de Elon Musk, reportaron la caída de la plataforma este martes 14 de abril de 2024.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, la red social comenzó a presentar fallas desde las 15:00 horas de este día.

Las afectaciones ocurrieron principalmente al tratar de ingresar a la aplicación para teléfonos inteligentes.

Además, en X también se registraron problemas al cargar el feed y la reproducción de videos.

Los usuarios de Internet también acusaron que no existía conexión con el servidor de la red social, lo que impide la navegación.

Así se muestra la página de inicio en X ı Foto: Captura de pantalla.

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JVR