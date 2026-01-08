Destaca García Harfuch avances contra la extorsión y reducción de homicidios a nivel nacional

El Secretario de Seguridad federal en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que destacó el uso de la línea 089 como herramienta clave para prevenir este delito. Informó que se han recibido 119 mil 864 llamadas, de las cuales 90 mil 442 correspondieron a extorsiones no consumadas, mientras que 16 mil 570 llamadas se realizaron para reportar números telefónicos utilizados para extorsionar.

Durante la conferencia matutina de la Presienta Claudia Sheinbaum desde el estado de Morelos, detalló que de 12 mil 582 denuncias recibidas, únicamente 11 por ciento fueron casos de extorsión consumada, los cuales fueron canalizados a las fiscalías locales, lo que derivó en la apertura de más de 4 mil carpetas de investigación.

Como resultado de estas acciones, en 24 entidades federativas se logró la detención de 721 personas por el delito de extorsión. Entre los casos relevantes, destacó la detención de Alberto “N” en Tabasco, presuntamente vinculado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud, así como la captura de 16 personas en flagrancia en Michoacán y Tabasco.

En cuanto a los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, con corte al 7 de enero de 2026, Omar García Harfuch señaló que desde septiembre de 2024 el índice de homicidio doloso se redujo 40 por ciento, lo que equivale a 34 homicidios menos al día.

Asimismo, Omar García Harfuch informó que desde octubre de 2024 se ha detenido a 49 mil 735 personas y se han asegurado 21 mil 357 armas de fuego, además de importantes cantidades de droga, entre ellas 1.8 toneladas y 348 mil 860 dosis de fentanilo, 160 mil 472 kilogramos de metanfetaminas, 68 mil 65 kilogramos de cocaína y 82 mil 402 kilogramos de marihuana. En el mismo periodo, se desmantelaron mil 887 laboratorios clandestinos.

Omar García Harfuch también dio cuenta de los operativos especiales implementados durante diciembre. En el Plan de Operaciones Basílica, realizado del 6 al 15 de diciembre para resguardar a más de 12 millones de personas, participaron 819 elementos, con el despliegue de 420 vehículos en tramos carreteros de Toluca, Querétaro, Pachuca, Puebla y Cuernavaca, además de 360 elementos de proximidad en el recinto.

Para el periodo vacacional, a través del Plan de Operaciones de Seguridad Vacacional 2025, se asignaron más de 42 mil elementos a labores de prevención, vigilancia y auxilio en carreteras, destinos turísticos y aeropuertos.

Respecto a la Operación Salvavidas Invierno, iniciada el 19 de diciembre de 2025 en los principales destinos de playa del país, se desplegaron 3 mil 35 elementos navales, con apoyo de 16 buques, 93 embarcaciones menores, seis aeronaves y 144 vehículos terrestres, así como 39 ambulancias. Como resultado, se reportó el rescate de 35 personas y la atención de 608 servicios médicos.

Finalmente, Omar García Harfuch destacó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Morelos, donde se ha logrado la detención de 659 personas, el aseguramiento de 459 armas de fuego y 959 kilogramos de droga, entre ellas 4 kilogramos y 46 pastillas de fentanilo. Además, se aseguraron cuatro laboratorios para la producción de metanfetaminas y un área de concentración de insumos.

