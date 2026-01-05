Omar García Harfuch expone estrategia de seguridad en XXXVII Reunión de Embajadas y Consulados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso ante embajadoras, embajadores y cónsules la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México.

El diálogo durante la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue moderado por Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte.

De acuerdo con la SRE, Harfuch expuso los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, y aseguró que, para combatir la violencia, es necesario consolidar las instituciones.

TE RECOMENDAMOS: FGR no ha informado al respecto Designan a Raúl Jiménez como segundo al mando en la FGR

Por separado, el titular de la SSPC agradeció el espacio al canciller Juan Ramón de la Fuente y aprovecho para agradecer el servicio de las y los embajadores mexicanos en el exterior.

“Agradezco al Canciller Juan Ramón de la Fuente, al subsecretario Roberto Velasco; así como a las embajadoras y los embajadores de México por su servicio a México desde el exterior, y por la invitación para compartir la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió en su cuenta de X.



Agradezco al Canciller Juan Ramón de la Fuente @SRE_mx; al subsecretario @r_velascoa; así como a las embajadoras y los embajadores de México por su servicio a México desde el exterior, y por la invitación para compartir la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la… pic.twitter.com/BlpsTunyQZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 6, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr