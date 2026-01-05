De la Fuente refuerza postura de Sheinbaum: México apuesta por diálogo y negociación para resolver conflictos

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que la posición del Gobierno de México frente a los conflictos internacionales es clara y contundente: condena las acciones militares ejecutadas de manera unilateral y rechaza enérgicamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.

Durante su participación en la inauguración se los trabajos de la XXXVII Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, el canciller subrayó que el caso de la República Bolivariana de Venezuela no es la excepción, por lo que México exige el respeto al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de las controversias.

Ante embajadoras, embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, De la Fuente reforzó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que, con base en el derecho internacional y el mandato constitucional, el país continuará defendiendo principios torales como la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

“Como lo ha señalado nuestra presidenta, México reitera su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor”, afirmó.

El titular de la SRE destacó que América Latina y el Caribe deben preservarse como una zona de paz, por lo que México seguirá privilegiando el diálogo y la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver diferencias entre los Estados.

En ese contexto, hizo un llamado a la ONU a asumir plenamente su responsabilidad y actuar con mayor determinación para generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Advirtió que, si bien el organismo multilateral sigue siendo la principal estructura de cooperación global, ha mostrado limitaciones para contener los abusos de las hegemonías y las violaciones al derecho internacional.

Respecto a la política exterior, De la Fuente señaló que el actual escenario multipolar exige una diplomacia “audaz y cautelosa a la vez”, que refuerce el respeto irrestricto a la soberanía nacional y anticipe las nuevas demandas internacionales.

En materia consular, reiteró que la atención y protección de los connacionales en el exterior es una prioridad de la presidenta Sheinbaum y de la Cancillería. Informó que en el último año se realizaron 5.5 millones de trámites en la red consular de Estados Unidos, y que por primera vez el 58 por ciento de las citas se gestionaron por vía electrónica. Asimismo, confirmó la transferencia de 115 millones de pesos a la red consular, provenientes del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”.

También destacó el apoyo brindado para el retorno seguro de connacionales que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, reconociendo la labor de embajadas y diplomáticos involucrados en la operación.

Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller indicó que México ha sido uno de los países menos afectados por las recientes medidas arancelarias y se mantiene como su principal socio comercial. Reiteró que la cooperación bilateral se sustenta en el diálogo, la reciprocidad, la confianza mutua y el respeto irrestricto a la soberanía, bajo el principio de “coordinación sin subordinación y sin intervención”.

Finalmente, informó que este día se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias para los concursos de ascenso en la rama consular, para 107 personas, y en la rama técnico-administrativa, para 82.

