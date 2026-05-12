› Quemón en la Feria de San Marcos

Sigue dando de qué hablar en los círculos políticos de Aguascalientes la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, Martha Elba Dávila Pérez, quien fue detenida el pasado domingo en un incidente presuntamente relacionado con el pago de una cuenta en un establecimiento de la Feria de San Marcos. Más que saber si la funcionaria estaría reprochando una injusticia —lo cual no se descarta—, dicen los que la vieron —que fueron muchos y hasta la grabaron— está creciendo la exigencia de que se indague si efectivamente intentó dar el charolazo y recordarle su cargo a los que le cobraban. Según el registro que anduvo dando vueltas por las redes sociales, mostrar las credenciales no le sirvió para evitar el arresto por parte de las autoridades municipales. Y en medio de este alboroto, no faltó quien analizara la paradoja alrededor del hecho, pues justamente el Tribunal de Disciplina Judicial al que ella pertenece se encarga de revisar el comportamiento de integrantes del Poder Judicial del estado. Uf.

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