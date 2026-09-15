Decoración patria: Una propuesta para una mesa sofisticada

Cada 15 de septiembre, las mesas se convierten en el espacio de encuentro en el que familia y amigos se reúnen para celebrar el orgullo de ser mexicanos. Más allá de la comida y el brindis, la decoración también puede ser protagonista: una oportunidad para crear ambientes cálidos y memorables que evoquen las tradiciones desde una mirada renovada e incluso vanguardista.

Otra alternativa es combinar la cerámica con otros materiales. ı Foto: Especial

Este año, la propuesta es dejar atrás las estridencias y apostar por una estética más sofisticada de interiorismo, en la que la artesanía y el diseño contemporáneo convivan en equilibrio. Texturas, materiales, formas y colores pueden reinterpretar la esencia de las fiestas patrias sin recurrir a los excesos, para lograr una mesa elegante, creativa y muy mexicana.

El Tip: Existen lozas tradicionales, como las de Artesanías Xalitla, que transportan el arte guerrerense a los platos de barro, como coloridos paisajes con aves.

Una de las mejores maneras de llevar la identidad mexicana a la mesa es a través de piezas artesanales. La cerámica, el barro, el vidrio soplado, los textiles y las fibras naturales aportan carácter y, al mismo tiempo, permiten reconocer el trabajo de manos mexicanas. No es necesario utilizar muchos elementos: un plato de barro como base, servilletas de tela tejida o pequeños objetos artesanales pueden convertirse en acentos que hagan la diferencia para recibir a tus invitados.

la talavera tradicional realzará tu comedor en esta fecha. ı Foto: Especial

La clave está en hacer una selección de piezas para la decoración y evitar que la mesa se convierta en una acumulación de motivos patrios. Una vajilla de líneas sencillas puede acompañarse con piezas artesanales de formas orgánicas, mientras que los textiles tradicionales pueden incorporarse en caminos de mesa, manteles individuales o servilletas para sumar textura.

Los colores verde, blanco y rojo son protagonistas naturales de esta celebración, pero no tienen que aparecer necesariamente juntos ni dominar toda la composición. Una alternativa más contemporánea es tomar la paleta como referencia e integrarla mediante pequeños detalles, como en flores, velas, cristalería, servilletas o algún elemento decorativo en el comedor.

El barro también puede combinar con tonos neutros como el verde. ı Foto: Especial

También es posible partir de una base neutra, con tonos blancos, arena, beige o madera, y añadir pinceladas de color. De esta manera, los elementos mexicanos adquieren mayor presencia y la composición conserva una sensación de ligereza y elegancia.

El Dato: También puedes darle un toque especial con un mantel artesanal de Tlalixtla, Oaxaca, que se elabora a mano en telares de pedal y con colores representativos.

Para un toque sofisticado, usa una vajilla de talavera con detalles negros. ı Foto: Especial

Las flores y follajes nacionales pueden convertirse en el complemento ideal para una celebración de septiembre. En lugar de recurrir a arreglos voluminosos, una composición baja y de apariencia natural permite conservar la conversación entre los invitados y aporta frescura.

Flores de temporada, ramas, hojas y pequeños arreglos distribuidos a lo largo de la mesa pueden crear continuidad visual. Incluso recipientes artesanales de diferentes tamaños pueden funcionar como floreros y sumar personalidad sin restarle protagonismo a la vajilla, la cual puede ser artesanal.

8 mil 100 pesos llegan a gastar las familias en la cena

El barro le brinda una esencia muy mexicana a tu mesa. ı Foto: Especial

Al final, rendir homenaje a México este 15 de septiembre no exige escenografías recargadas, sino más bien seleccionar unos pocos elementos, elegidos con criterio y colocados con intención; la mesa abandona el cliché para convertirse en un reflejo de México: cálido, refinado y profundamente auténtico, que enaltece la gastronomía nacional.