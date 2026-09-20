La saga Silent Hill regresa antes de lo esperado pues a pocos días de su lanzamiento oficial, programado para el 24 de septiembre, se filtró un disco físico de Silent Hill: Townfall para PS5, lo que permitió a algunos jugadores acceder anticipadamente al esperado título de terror psicológico.

Esta filtración generó gran emoción en la comunidad gamer, ya que mostró aspectos inéditos de la jugabilidad y confirmó detalles que Konami había adelantado en el Tokyo Game Show 2026.

Silent Hill Townfall PS5 se filtra y de esto se trata

La fecha de lanzamiento oficial de Silent Hill Townfall está programada para el 24 de septiembre de 2026.

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Sin embargo, un youtuber italiano aseguró que recibió una copia física antes de tiempo y compartió en sus redes sociales tres videos con más de 80 minutos de jugabilidad.

En Silent Hill Townfall vemos al protagonista Simon Ordell, quien explora el pueblo de St. Amelia para desentrañar sus misterios. Tiene entre 10 y 14 horas de juego.

Uno de los aspectos más destacados del videojuego es que hay una jugabilidad mejorada, donde se mantiene el equilibrio entre combate e investigación, con énfasis en la exploración y el sigilo. Además, tiene una perspectiva en primera persona que aumenta la inmersión de los jugadores en este universo.

Del mismo modo, se encuentran disponibles varios rompecabezas complejos, que podrían dividir opiniones entre quienes buscan acción continua y quienes disfrutan del desafío intelectual.

Entre las nuevas mecánicas resaltan el CRTV, una radio que detecta peligros y ofrece pistas vitales sobre lo que devastó el pueblo escocés, y técnicas de sigilo y combate cuerpo a cuerpo o a distancia según la situación.

Silent Hill Townfall es un lanzamiento exclusivo para PS5 en formato físico y digital; la Edición Digital Deluxe ofrece a los gamers acceso anticipado de dos días, es decir, desde el 22 de septiembre lo podrán adquirir. Sin embargo, los usuarios de Xbox no tendrán acceso en el lanzamiento.

Video del primer vistazo de Silent Hill Townfall que circula en YouTube

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