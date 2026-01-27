¿Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno tiene escenas post créditos?

Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno es el intento de revivir el fenómeno que fue la película del 2006 basada en la franquicia homónima de videojuegos, al tratarse de la tercera entrega y reinicio de la saga en formato cine.

Para quienes planean ir al cine a ver Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno una de las mayores incógnitas es si la película cuenta con escenas post créditos o no. Ahora, te decimos qué sucede al final del filme y si debes permanecer o no en la sala para ver material extra.

¿De qué trata Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno?

La historia gira en torno a James Sunderland, un pintor suyo mundo se desmorona cuando muere su esposa Mary Crane. El hombre vive atormentado por la culpa y la pérdida de su gran amor que domina cada aspecto de su vida.

La narración inicia cuando James recibe una carta misteriosa que parece haber sido escrita por Maty en la que pide que regrese a Silent Hill, donde ella lo espera y donde compartieron momentos importantes.

Al llegar a Silent Hill, James se encuentra con un lugar completamente diferente: cubierto de cenizas, silencioso y hostil repleto de criaturas grotescas y figuras que parecen familiares, pero están deformadas y provocan en James una sensación de estar atrapado en una pesadilla.

¿Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno tiene escena post créditos?

La cinta no tiene escenas post créditos, aunque sí varias imágenes durante los créditos donde podemos ver diversos elementos de la cinta, así como la canción 'Letter- from the lost days’ de la artista Akira Yamaoka.

En el final de la cinta, James se da cuenta de que él ha sido el responsable de la muerte de Mary y como no lo puede soportar, se suicida. Sin embargo, después aparece en e auto conduciendo a las afueras de Silent Hill, lo que da a entender la existencia de un bucle infinito.

Es entonces que, consciente del bucle, James salva a Mary de su destino y saliendo del final original de los videojuegos, encuentra la posibilidad de una vida feliz con Mary y ambos escapan a lo desconocido.