¿Quién es la ‘mujer holograma’ que desapareció durante entrevista en vivo? VIDEO

¿Quién es la mujer que desapareció durante entrevista en vivo?

Durante una transmisión en vivo realizada desde La Fragata Ara Libertad de la Armada Argentina, una mujer desapareció mientras se alejaba de un periodista que le estaba haciendo una entrevista, y el momento causó gran impacto en redes.

El pasado 19 de septiembre, un programa de televisión argentino se encontraba realizando una transmisión en vivo a bordo de La Fragata cuando una mujer a la que le estaban realizando una breve entrevista desapareció de repente.

En el video viral de la “mujer holograma”; el cual incluso los internautas han llamado un “error en la matrix”, se puede observar que al terminar la entrevista la mujer camina detrás del reportero y desaparece en cuestión de segundos, lo que generó gran impacto.

No puedo creer que UNA FALLA EN LA MATRIX SALIÓ EN VIVO y quedó captada en cámara. No encuentro explicación. pic.twitter.com/oMcmfRiyZr — lorem ipsum (@altashanta) September 20, 2026

¿Quién es la ‘mujer holograma’?

Luego del revuelo que provocó en redes el clip de “la mujer holograma”, esta reapareció este lunes 21 de septiembre en vivo para aclarar todas las dudas que se generaron en redes sociales.

La ahora llamada “mujer holograma” realmente es la teniente odontóloga Loreley Beratz, quien dijo con humor durante una entrevista con el medio Aura, que ella no es un fantasma y no desapareció durante la transmisión en vivo.

Loreley dijo que estuvo caminando por la Fragata Ara Libertad, y que este momento fugaz en el que se mueve rápido del lugar y desaparece de la toma no fue planeado ni por el medio ni por ella.

Guillermo Lobo dijo; durante la entrevista del programa De Acá, que habló a la Armada para pedir que lo comunicaran con la teniente, quienes le dijeron que “no tenían ni idea”, lo que agregó un factor intrigante de nueva cuenta al clip viral.

Esto se debe a que; después de haber permanecido en guardia por 161 días, la teniente Loreley Beratz se encontraba en guardia custodiando el buque cuando el periodista llamó para contactarla de nuevo.

Además, compartió que familiares y amigos le enviaron mensajes sobre el clip que actualmente es viral en redes, y dijo que esta situación resultó divertida para su esposo: “Destaba divirtiendo, se divertía mucho ya. Mis cuñados lo miraron mucho”.

En una entrevista con el medio TN, la teniente comparte que caminó al lado del camarógrafo y se dirigió a proa, por lo que no pudieron captarla en la grabación; además, aseveraron que el video no fue editado con Inteligencia Artificial.

Para probarlo, este lunes compartieron el fragmento de la entrevista con una toma más abierta, y en esta se puede observar a la teniente Loreley alejarse del lugar rápidamente, tal como lo dijo durante las entrevistas.

¡No se rompió la Matrix!



Guillermo Lobo entrevistó a Loreley Beratz, teniente y odontóloga de la Armada que navegó más de 161 días en el buque escuela. Sin embargo, un particular efecto visual provocó interrogantes en redes.



La explicación: https://t.co/vfLbcKMwwX pic.twitter.com/gQpSsb6Ye3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2026

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