¿Alana Flores renunció a sus sueños por Sebastián Cáceres? La polémica frase de la influencer (VIDEO)

La influencer regiomontana Alana Flores volvió a hablar tras el fin de su romance con el uruguayo Sebastián Cáceres, y esta vez generó polémica al asegurar que para una mujer tener una relación con un futbolista implica renunciar a sus sueños y vivir los del deportista.

En un video que se hizo viral, la joven creadora de contenido afirmó que esa es la parte más complicada de una relación con un futbolista, aunque en una parte de su declaración señaló que no lo decía por ella.

💣🔥😳 ¡PARECE QUE LA HERIDA AÚN NO SANA! Alana Flores volvió a dejar un contundente mensaje a Sebastián Cáceres en redes sociales, tras su ruptura #alanaflores #sebastiancaceres #mexico #clubamerica #futbol pic.twitter.com/yNDXJek8Nq — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) September 20, 2026

“Ser la novia de un futbolista es renunciar, en mi caso no fue así, es renunciar a tus sueños para vivir los de otra persona. Eso es lo que es más difícil, y ahora imagínate cuando tú tienes muchos sueños”, fue la declaración de Alana Flores que encendió la controversia tras su ruptura con Sebastián Cáceres.

Alana Flores afirma que jamás hablará mal de Sebastián Cáceres

En el mismo clip, Alana Flores aseguró de manera categórica que “nunca podría hablar mal de él, jamás”, si bien no mencionó textualmente a Sebastián Cáceres.

Al final del video, la streamer originaria de Monterrey, Nuevo León, manifestó su deseo de que pronto vuelva a encontrar alguien que la ame.

“Y que viva el amor y que me llegue algún día”, dijo entre risas Alana Flores, quien en un video anterior había confirmado el fin de su romance con Sebastián Cáceres.

¿Por qué terminaron Alana Flores y Sebastián Cáceres?

Alana Flores no ha especificado el motivo por el cual culminó su relación con Sebastián Cáceres. Sin embargo, todo apunta a que la misma acabó porque el uruguayo dejó las filas del América para comenzar una aventura en Europa con el Celta de Vigo.

La también presidenta de Raniza FC en la Kings League y Queens League y el defensa uruguayo sostenían un noviazgo desde mediados de 2024 pero se hizo oficial hasta febrero de 2025.

Sebastián Cáceres se fue del América después de seis años en México con las Águilas, pues a partir de la Temporada 2026-2027 vive con el Celta de Vigo su primera experiencia como futbolista en el viejo continente.

EVG