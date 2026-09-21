¿De qué murió Ida Amelie Robsahm, la corredora de trail noruega?

El mundo del atletismo está de luto, pues la corredora de trail Ida Amelie Robsahm perdió la vida el pasado sábado de manera repentina durante uno de sus entrenamientos rutinarios.

Ida Amelie Robsahm se encontraba realizando un entrenamiento rutinario en la zona de la montaña de Norega de Rauma cuando perdió la vida, y este lunes se confirmó la trágica noticia.

El sábado, la policía de Noruega recibió un aviso sobre una persona que se calló desde la cima de Romsdalseggen, y pese a que inicialmente no se sabía que se trataba de la corredora, esta terrible noticia fue confirmada por medios locales este 21 de septiembre.

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¿De qué murió Ida Amelie Robsahm?

De acuerdo con medios de Noruega, Ida Amelie Robsahm cayó desde varias decenas de metros de altura, y pese a que fue rescatada con un helicóptero, lamentablemente perdió la vida a los 30 años de edad.

La ambulancia aérea y un helicóptero de rescate acudieron a la zona montañosa para brindar ayuda a la persona que cayó desde una altura considerable, y a pesar de que pudieron rescatarla del lugar, sus heridas eran tan graves que perdió la vida unas horas después.

El 19 de septiembre el distrito policial de Møre og Romsdal realizó una operación de rescate en la zona de Romsdalseggen, ubicada en Rauma, pues una mujer que se encontraba con un grupo turístico sufrió una caída.

El jefe de operaciones, Eivind Klokkersund, indicó que notificaron a los familiares de la mujer sobre el incidente; y pese a que no se podían determinar las circunstancias de la caida, todo apuntaba a que esto se trataba de un accide.

Comunicado del distrito policial de Møre og Romsdal ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Ida Amelie Robsahm?

Ida Amelie Robsahm era una atleta conocida por formar parte de la élite del trail running, deporte en el que logró posicionarse como una de las mejores en la última década.

Robsahm representó a Noruega en 2025 durante el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña, en donde logró obtener el cuarto lugar; y en agosto obtuvo el quinto lugar durante la carrera traul UTMB Mont-Blanc, y en junio fue el segundo lugar del Maratón del Mont Blanc.

Ida Amelie Robsahm logró convertirse en la sexta mujer noruega más rápida en toda la historia del maratón, y formó parte del club deportivo Vidar. Su desempeño como deportista la llevó a colaborar ​​con la marca de calzado Asics.

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