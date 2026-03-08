Investigan explosión en Embajada de EU en Oslo, Noruega; presumen terrorismo

La Embajada de Estados Unidos en Oslo fue sacudida por una fuerte explosión el domingo por la mañana, que causó daños menores, pero no hubo heridos en lo que podría haber sido un ataque deliberado relacionado con la crisis en Oriente Medio, según informó la policía noruega.

“Es natural ver esto en el contexto de la actual situación de seguridad y que pueda tratarse de un ataque dirigido deliberadamente contra la Embajada de Estados Unidos", declaró Frode Larsen, jefe de la unidad de investigación de la policía de Oslo, en una rueda de prensa.

Por el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso, pero la policía está buscando a uno o varios autores y está cooperando estrechamente con la embajada, dijo Larsen.

TE RECOMENDAMOS: Entre ellos personal diplomático Más de 100 ciudadanos iraníes salen del Líbano con apoyo de Rusia

“Una de nuestras hipótesis es que se trata de terrorismo, pero también estamos barajando otras opciones", declaró Larsen posteriormente a la cadena pública NRK.

La explosión en el recinto de la embajada, en el oeste de Oslo, se produjo a la 1 de la madrugada (00:00 GMT) y provocó una espesa columna de humo en la calle junto a la entrada de la sección consular, según testigos presenciales.

El Gobierno de Noruega se puso en contacto con funcionarios de la embajada de Estados Unidos para transmitirles que se trataba de “un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio”, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, en un comunicado.

“La seguridad de las misiones diplomáticas es muy importante para nosotros", afirmó.

‘Había una capa de humo muy espesa en la calle’

La explosión se produjo en la entrada de la sección consular, según informó la policía de Oslo, y los testigos afirmaron que la entrada había resultado dañada.

“Había una capa de humo muy espesa en la calle”, dijo Sebastian Toerstad, de 18 años, un estudiante de secundaria que pasaba en auto por delante de la embajada en el momento de la explosión.

“La entrada sufrió algunos daños”, declaró Toerstad.

La policía afirmó que no se habían encontrado más artefactosexplosivos en la zona.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR