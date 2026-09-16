Legendaria camiseta de Michael Jordan se subasta en 15 mdd | FOTOS

El legado de Michael Jordan sigue marcando récords, pero ahora fuera de la cancha. Se anunció que una de sus camisetas más emblemáticas, utilizada durante las Finales de la NBA de 1998, será subastada con un valor estimado de hasta 15 millones de dólares, cifra que la convierte en uno de los artículos deportivos más caros de la historia.

Descubre en La Razón cómo luce esta legendaria pieza y cuándo se pondrá a la venta.

Legendaria camiseta de Michael Jordan se subasta en 15 mdd

La prenda de la estrella de la NBA que se subastará corresponde a una camiseta usada durante el tercer partido de las Finales de 1998 contra el Utah Jazz, conocido como parte de la temporada del “Last Dance”; esta sería la última en la que Jordan conquistó un campeonato con los Chicago Bulls.

En ese encuentro, que se realizó el 7 de junio de 1998, Michael Jordan anotó 24 puntos, con los que pudo guiar a su equipo hacia la victoria y adelantarlos 2-1 en la serie.

La camiseta del mítico atleta será subastada entre el 15 y el 29 de septiembre de 2026 a través de la plataforma Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams. La casa de subastas destacó que se trata de una pieza que simboliza “la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global”.

The 1998 NBA Finals. The Last Dance. Game 3.



JOOPITER is proud to offer the jersey that Michael Jordan wore in Game 3 of the 1998 NBA Finals against the Utah Jazz — a defining moment from one of the greatest dynasties in sports history.



Global bidding runs September 15-29.… pic.twitter.com/iqJOnX1Bki — JOOPITER (@joopiteronline) August 17, 2026

Este objeto se suma a otras subastas millonarias relacionadas con Jordan y Kobe Bryant, como las zapatillas Nike Kobe 6 “Grinch”, vendidas en 2025 por más de 10 millones de dólares, o un cromo firmado por ambos jugadores que alcanzó los 12.9 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los coleccionables más caros de Estados Unidos.

Según el sitio web de Joopiter, el jersey de Michael Jordan que se pondrá a la venta es la única camiseta blanca de las Finales de la NBA de 1998 que aún se conserva, por lo que la pieza se coloca entre las camisetas del atleta estadounidense más raras que existen.

Además, la prenda posee el icónico parche de las Finales de la NBA de 1998, considerado por los coleccionistas como el parche de Finales más deseado e históricamente importante jamás colocado en una camiseta de la NBA.

Camiseta de Michael Jordan de los Chicago Bulls, de 1998 ı Foto: JOOPITER

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