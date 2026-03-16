Michael B Jordan celebra su primer Oscar comiendo hamburguesas | VIDEO

Michael B Jordan ganó el premio a Mejor Actor en la edición 98 de los Oscar este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y como dicta la tradición, después de la ceremonia el histrión fue a comer en el restaurante de comida rápida, In N’ Out.

Michael B Jordan celebra su primer Oscar en In N’ Out

Desde hace años, directores y actores han visitado este restaurante después de los premios Oscar para comer hamburguesas tras haber ganado uno de los preciados galardones, un momento que no deja de hacerse viral en redes sociales.

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I was casually having dinner at my local In N Out when in walks a legend after his big Oscar win. Congratulations Michael B Jordan. #oscars #innout pic.twitter.com/URjdaMcAHQ — Nem Perez (@NemPerez) March 16, 2026

Ahora, fue Michael B. Jordan quien se hizo cargo de mantener la tradición viva. En redes sociales circulan varios videos donde podemos ver al actor de Sinners con su Oscar en el restaurante de comida rápida.

En uno de ellos entra al recinto directo al mostrador y en otro, aparece mientras firma un papel y después, posando para las diferentes cámaras que deseaban captar el momento.

Podemos notar que en su charola hay una bebida y unas hamburguesas. Él aparece muy entusiasmado mientras posa frente al mostrador, con los empleados del lugar muy atentos y también posando para la foto.

B. Jordan firmó varias autógrafos en gorros de cartón que uno de los empleados le mostró y luego posó con su Oscar nuevamente.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

El momento generó diversas reacciones en redes sociales de quienes celebraron el merecido momento; te dejamos algunos comentarios de redes sociales.