Pecadores: ¿Dónde ver y de qué trata la película nominada de los Oscar 2026?

La película Pecadores es la cinta más nominada en toda la historia de los Oscar, ya que obtuvo 16 nominaciones, superando a Titanic y La la land, las cuales obtuvieron 14.

La película es dirigida por Ryan Coogler, quien estuvo detrás de las cintas Creed y Black Panther. En el filme también participa Michael B. Jordan, quien es el protagonista de esta historia que mezcla historia del racismo, del blues con un toque de terror y acción.

¿De qué se trata Pecadores?

La película Pecadores cuenta la historia de dos hermanos gemelos (interpretados por Michael B. Jordan) quiénes se fueron de su pueblo natal en Mississippi para trabajar en la gran ciudad de Chicago, en busca de mejores oportunidades y alejadas del racismo que se vivía en aquella época que era la década de 1930.

Sin embargo, terminaron trabajando para la mafia, Al Capone era el capo más famoso de la época y los gemelos se volvieron matones pues siempre andaban armados y se crearon esa fama de andar en la mafia, lo que generaba cierto rechazo de su gente que eran trabajadores del campo.

Cuando regresa buscan abrir un negocio, un bar, para la gente local, en su misión por montar su nuevo negocio se reencuentran con viejas amistades para que los ayuden con el bar, entre ellos está su primo Sammie Moore.

Sammie es un aficionado a la música, cuyo sueño es tocar blues, pero en esa época la gente de color solo se limitaba a los trabajos del campo.

Pero Sammie tiene un don extraordinario, su música atrae a los seres más oscuros de la noche, quienes no pueden entrar a menos que se les de permiso, pero una vez que ingresan el infierno se desata en la Tierra.

Los gemelos y sus amigos tienen que enfrentarse a estos seres oscuros, mientras que Sammie tiene que debatirse entre seguir su sueño en la música y explotar su don maligno o quedarse en el campo como el resto de su comunidad. Esta cinta mezcla la crítica social del racismo en esa época y también recuerda un poco al mito de Robert Johnson, el mítico músico que inició el club de los 27 en la misma época en los años 30 de principios del siglo XX.

¿Dónde ver Pecadores?

La película Pecadores de Ryan Coogler se puede ver en la plataforma de HBO, pero para acceder al contenido se requiere de una suscripción.