¿Quién es Michael B. Jordan, actor de ‘Pecadores’?

La película Pecadores cuenta con el mayor número de nomicaciones a los Premios Oscar, no solamente en la edición de este 2026, sino en la historia de todas las ediciones, ya que el récord anterior era de 14 nominaciones.

Entre las nominaciones de Pecadores en la 98.ª edición de los Premios Oscar se encuentra Michael B. Jordan en la categoría de Mejor Actor, por su interpretación como los gemelos Elijah y Elias Moore, y también como Mejor director.

Las demás nominaciones de Pecadores en los Premios Oscar 2026 son Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor guion original, Mejor casting, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor banda sonora original, Mejor canción original, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor sonido, y Mejores efectos visuales.

¿Quién es Michael B. Jordan?

Michael B. Jordan nació en 1987 en Santa Ana, California, y su carrera como actor ha sido reconocida no solamente por los papeles que ha interpretado en la pantalla chica, sino también por los que ha interpretado en el cine.

Este actor estadounidense es reconocido por sus interpretaciones de Adonis Creed en Creed y Erik Killmonger en Black Panther, así como por su participación en series como The Wire y Los Soprano.

En 2013 Michael B. Jordan recibió el Premio del Gran Juraodo y el Premio del Público durante el festival de cine Sundance por su papel como Oscar, que interpretó durante la película Estación Fruitvale; así como Mejor Actor en el National Board Review y los Premios Gotham.

Además de ser un actor reconocido también se convirtió en productor ejecutivo luego de haber fundado su compañía productora en 2016; Outlier Society Productions, en la que se han desarrollado títulos como:

Creed III

Just Mercy

Tom Clancy’s Without Remorse

Fahrenheit 451

A Journal for Jordan

I Am Legend 2

The Thomas Crown Affair

The Dwelling

En la década de los 2000 se dedicó a series que tuvieron gran alcance como The Wire y Fruday Night Lights, pero antes de adentrarse en el mundo actoral, Michael B. Jordan se desempeñó como modelo para diversas marcas.

También ha dado voz a varios personajes de videojuegos, como Jace Stratton en Gears of War 3, Adonis Creed en Creed: Rise to Glory, Justice en NBA 2K17 y como narrador en Call of uty: Black Ops 3.

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