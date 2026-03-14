El cineasta estadounidense Ryan Coogler, con trabajo duro y constante, se ha convertido en una de las voces más elogiadas de Hollywood en la actualidad. Su estilo se caracteriza por retratar historias y problemáticas de las personas afroamericanas.

Este 2026, su más reciente proyecto, Pecadores, rompió récords al obtener 16 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, con lo que asegura que su lugar en la élite del cine contemporáneo es más que merecido.

Previo a la gala de los Premios de la Academia, conoce en La Razón la vida y trayectoria del también creador de Creed y Black Panther.

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¿Quién es Ryan Coogler, director de Pecadores?

Ryan Coogler nació en Oakland, California, Estados Unidos, en 1986. Estudió cine en la Universidad del Sur de California.

Su debut en el mundo de la cinematografía vino con Fruitvale Station (2013), un proyecto que lo colocó en el mapa internacional al retratar la historia real de Oscar Grant, un joven afroamericano que fue asesinado por la policía.

Posteriormente, revitalizó la saga de Rocky con Creed (2015) y alcanzó fama mundial con Black Panther (2018), la primera película de superhéroes nominada a Mejor Película en los Oscar.

En Pecadores, Ryan Coogler explora un relato sobre la corrupción y la redención en un contexto urbano, donde combina, como suele ser su estilo, el entretenimiento y la crítica social.

Zinzi y Ryan Coogler, un matrimonio creativo

Ryan Coogler está casado y pronto será padre. El director comparte su carrera con su esposa, Zinzi Evans Coogler, productora y creativa que ha sido nominada al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película junto a Ryan y Sev Ohanian.

Zinzi y Ryan cofundaron la compañía Proximity Media, un sello que ha producido títulos reconocidos como Creed III, Judas and the Black Messiah y ahora Pecadores.

Zinzi Coogler, además de su labor como productora, ha trabajado en áreas de dirección artística y guion, por lo que vale la pena reconocerla como una figura clave detrás de las cámaras.

Categorías de los Premios Oscar en las que compite Pecadores

Mejor Película Mejor Director–Ryan Coogler Mejor Actor–Michael B. Jordan Mejor Actriz–Tessa Thompson Mejor Actor de Reparto–Lakeith Stanfield Mejor Actriz de Reparto–Lupita Nyong’o Mejor Guion Original Mejor Fotografía-Zinzi Coogler, Ryan Coogler y Sev Ohanian Mejor Montaje Mejor Diseño de Producción-Hannah Beachler Mejor Vestuario-Ruth E. Carter Mejor Maquillaje y Peinado Mejor Sonido Mejores Efectos Visuales Mejor Banda Sonora Original Mejor Canción Original-Jorja Smith