Esta mañana se revelaron las nominaciones de la 98.ª edición de los Premios de la Academia y la película Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, hizo historia al convertirse en la cinta más nominada de todos los tiempos, con 16 candidaturas.

Este logro supera el récord que ostentaban clásicos como All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016), todas con 14 nominaciones.

Pecadores rompe récord histórico con 16 nominaciones a los Oscar 2026

Pecadores, ambientada en el Misisipi de los años 30, mezcla el terror psicológico con un trasfondo social y político, lo que le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

La cinta dirigida por Ryan Coogler, reconocido por su trabajo en Black Panther y Creed, se coloca como una de las favoritas en la edición 98 de los Premios Oscar.

El equipo que integra la producción es de primer nivel, por ejemplo, Michael B. Jordan y Tessa Thompson son los personajes centrales de la historia que mezcla violencia y misterio. Otras actrices destacadas que participan en Pecadores son Hailee Steinfeld y Lupita Nyong’o, así como el rapero y actor Lakeith Stanfield.

Además, en la fotografía se encuentra Rachel Morrison, quien, con su candidatura a Mejor Fotografía, se convierte en la primera mujer nominada al Oscar en esta categoría.

Ruth E. Carter, ganadora del Oscar por Black Panther, es la encargada del vestuario de Pecadores. En esta ocasión también está nominada, pues recrea con precisión la moda de los años 30 en el sur de Estados Unidos.

Categorías de los Premios Oscar en las que compite Pecadores

Mejor Película Mejor Director–Ryan Coogler Mejor Actor–Michael B. Jordan Mejor Actriz–Tessa Thompson Mejor Actor de Reparto–Lakeith Stanfield Mejor Actriz de Reparto–Lupita Nyong’o Mejor Guion Original Mejor Fotografía Mejor Montaje Mejor Diseño de Producción-Hannah Beachler Mejor Vestuario-Ruth E. Carter Mejor Maquillaje y Peinado Mejor Sonido Mejores Efectos Visuales Mejor Banda Sonora Original Mejor Canción Original-Jorja Smith

Si aún no has visto Pecadores, te compartimos el tráiler de la película:

¿Cuándo se celebran los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, sede tradicional de la ceremonia.

Raj Kapoor y Katy Mullan estarán a cargo de la producción de la 98ª entrega de los Premios de la Academia. Además, como cada año, la alfombra roja comenzará horas antes de la gala de premiación y reunirá a las figuras más influyentes del cine mundial.