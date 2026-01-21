Nominaciones Oscar 2026: ¿Cuáles son las predicciones?

Estas son las predicciones de las nominaciones de los Oscar 2026

Este jueves 22 de enero se anuncian todos los nominados a los Premios Oscar 2026; se darán a conocer a todos los que van a competir por ganarse una de las estatuillas más deseadas en el mundo del cine.

Los Premios Oscar 2026 reconocen a 23 categorías, entre las que destacan Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto, así como Mejor Película Extranjera y Mejor Película Animada.

Asimismo, hay otras categorías destacadas como Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Vestuario.

También la de Mejor Canción Original y Mejor Música son de las favoritas porque durante la ceremonia se presentan los artistas que interpretaron los temas musicales en las cintas en las que aparecen.

Cada año hay gran expectativa sobre quiénes serán los nominados y por supuesto que después de eso las apuestas se abren para saber quiénes serán los ganadores de la estatuilla más famosa del cine.

Con base en expertos y con los premios que han recibido películas y actores en otros galardones, aquí te dejamos unas predicciones sobre quiénes podrán ser nominados a los Oscar 2026.

Predicciones para las nominaciones de los Oscar 2026

Mejor Película

De acuerdo con especialistas en cine, las cintas que podrían quedar nominadas en la categoría de Mejor Película son Una Batalla Tras Otra, que es la favorita para muchos. Otras que también pueden competir son Pecadores, la cual estuvo arrasando en otros premios.

También en esta categoría suena Marty Supremo, la cual también fue una de las favoritas en los Globos de Oro, así como Hamnet, Agente Secreto y por supuesto que los mexicanos queremos que esté Frankenstein de Guillermo del Toro.

'Una batalla tras otra', película protagonizada por Leonardo DiCaprio ı Foto: X @LugarCinema

Mejor Director

Para esta categoría podrían figuran los cineastas de las cintas que podrían ser nominadas a Mejor Película. Como Mejor Director podrían estar Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra; también Ryan Coogler por Pecadores o Sinners; Josh Safdie por la aclamada Marty Supreme; Chloé Zhao por Hamnet; Guillermo del Toro por Frankenstein.

Kleber Mendonça Filho podría ganar por Agente Secreto, aunque esta cinta también podría llevarse el premio a Mejor Película Extranjera.

Mejor Actor

Para esta categoría uno de los favoritos es Timothée Chalamet por la cinta Marty Supreme. También está en los favoritos Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra, así como Michael B. Jordan por Pecadores.

Timotheé Chalamet asegura que lo amenazaron en el set de Marty Supreme ı Foto: AP

También suena Wagner Moura, por la película de El Agente Secreto, pues el histrión, quien interpretó a Pablo Escobar en la serie de Narcos de Netflix, se ganó el premio a Mejor Actor de una película dramática en los Globos de Oro.

Mejor Actriz

Para esta categoría las que podrían estar nominadas son: Jessie Buckley, la protagonista de Hamnet, quien también fue una de las favoritas en los Globos de Oro, por lo que se perfila a ser la favorita para ganar en caso de quedar nominada.

Otras actrices que podrían competir en la categoría son: Emma Stone por Bugonia y Renate Reinsve por Sentimental Value, así como otra favorita que es Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.