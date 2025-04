Michael B. Jordan: Pecadores, mi actuación más desafiante

Para Michael B. Jordan, hacer la película Pecadores, de Ryan Coogler, fue todo un reto debido a que interpreta a dos personajes que son muy parecidos y distintos a la vez, ya que da vida a los hermanos gemelos Smoke y Stack.

“Tenía que interpretar a dos personas diferentes y el mundo que creó el equipo junto al increíble elenco con el que tuve la oportunidad de trabajar realmente me permitieron ser dos personas diferentes, en lo que ha sido definitivamente mi actuación más desafiante hasta ahora.

“Ryan siempre me cuida y esta vez me presentó a unos amigos suyos que son gemelos. Tuve la oportunidad de conocerlos y hacerles preguntas para empezar a entender lo que se siente ser gemelo. La misión que tenía enfrente era interpretar a un personaje más responsable y luego a otro que era más un soñador”, reveló en conferencia en la Ciudad de México.

90 millones de dólares fue el presupuesto de la cinta

Michael B. Jordan contó que se concentró en resaltar las pequeñas diferencias entre ambos personajes. “Me aseguré de que tuvieran diferencias sutiles, no los hice como clones ni nada sobrenatural, sino como gemelos idénticos, y creo que el elemento de época fue realmente interesante, al igual que desafiante para darle vida a ambos personajes, nunca había hecho algo así antes”, complementó.

Luego de trabajar juntos en las películas Fruitvale Station, Creed y Black Panther, el director Ryan Coogler y el actor Michael B. Jordan con Pescadores volvieron a unir talentos. En este thriller de terror, la trama se desarrolla en el Misisipi de los años 30, en medio del misticismo característico de la zona y el apogeo del blues en Estados Unidos.

El realizador confesó que la inspiración para crear esta historia le llegó por la relación cercana que tuvo con su tío, quien era de Misisipi. “Le encantaba el blues y cuando pasaba tiempo con él eso era lo que escuchaba. Falleció en 2015 cuando yo estaba trabajando en Creed y nunca tuve la oportunidad de afrontar realmente su pérdida, pero un día que estaba escuchando esa música para recordarlo, con una canción en particular la idea me vino como un rayo y una vez que la tuve me puse en camino de hacer la película”, señaló.

Por su parte, Michael B. Jordan añadió: “Estos personajes con sus diferentes relaciones tienen sus propias canciones que tocábamos durante el rodaje y esto le ayudaba al elenco a entrar en la mentalidad de sus personajes”.

La popular Hailee Steinfeld confesó que la oscuridad conectada dentro de cada personaje fue algo que le atrajo mucho de la historia, porque “está profundamente arraigada en personajes muy humanos y da muchos giros, es viaje emocionante y es increíblemente cautivadora, además te atrae su delgada línea entre la oscuridad y la redención. Me encanta su complejidad”, remató.

“Lo asombroso de la historia es que abarca la profundidad y la amplitud de la humanidad en cada personaje y en cada situación. No es solo una historia de héroes y villanos. Nadie es completamente bueno u malo en ningún escenario de la vida”, expresó Wunmi Mosaku.

Mientras que Miles Caton, dijo: “Estar en esta película fue una experiencia que me cambió la vida, trabajar con actores de este nivel es un honor y estoy agradecido. Me alegra no sólo haber podido actuar, sino también tocar música y demostrar mi talento”. El filme se estrenará en cines el 17 de abril.