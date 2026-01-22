Guillermo del Toro es nominado a los Oscar 2026 a Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

El cineasta mexicano Guillermo del Toro logró una nominación en los premios Oscar por su película de Frankenstein.

El director de cine está nominado en la categoría a Mejor Guion Adaptado por su nueva película que protagoniza el actor Jacob Elordi y que está basada en el libro de Frankenstein de Mary Shelley.

¿Quién es Guillermo del Toro, director de Frankenstein?

Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos, es originario de Guadalajara, jalisco y tiene 61 años de edad.

Su obra se caracteriza por ser un cine que mezcla la fantasía, el terror y las reflexiones sobre la verdadera belleza interior.

Entre sus películas más destacadas están La Forma del Agua, con la cual se ganó dos premios Oscar, pero también tiene otras famosas películas, por ejemplo, El Laberinto del Fauno lo consolidó por su estilo de hacer cine en el que añade monstruos o criaturas en sus películas.

También dirigió Hell Boy, La Cumbre Escarlata, Blade II y su obra en español más famosa es El Espinazo del Diablo.

Guillermo del Toro tiene en total tres premios Oscar:

Mejor Película (2018): La forma del agua

Mejor Director (2018): La forma del agua.

Mejor Película Animada (2023): Pinocho

El cineasta ha contado en múltiples ocasiones que desde niño es un gran seguidor del terror, de lo oscuro y su reciente película Frankenstein fue una idea que tuvo desde pequeño, pues esta historia lo impactó a corta edad y él tenía como meta hacer su propia versión de este clásico de la literatura y del cine.