Conan O’Brien regala ‘Cajita Feliz’ a los asistentes de los Premios Oscar 2026

Esta edición de los Premios Oscar estuvo llena de grandes momentos que serán recordados tanto por los asistentes, como por las personas que resultaron ganadoras y los televidentes.

Además de los divertidos comentarios y críticas que hizo el presentador y comediante estadounidense Conan O’Brien, este también llenó a los asistentes de los Premios Oscar 2026 de felicidad con una sopresa distinta.

Durante la 98ª edición de los Oscar las personas que acudieron como nominados o acompañantes pudieron encontrar debajo de sus asientos una sorpresa por parte de Conan O’Brien.

‘Cajita Feliz’ de los Premios Oscar 2026 ı Foto: X: @ThatRebecca

‘Cajita Feliz’ de Conan O’Brien en los Premios Oscar 2026

Las personas que se encontraban en la ceremonia de premiación de los Oscar 2026 pudieron encontrar debajo de los asientos unas cajitas que contenían snacks que fueron otorgados por parte del presentador.

Esta cajita incluía una bolsa de palomitas SkinnyPop, una caja de gomitas Sweadish Fish y una botella de agua Open Water, acompañadas de una nota especial escrita por Conan O’Brien.

“Estimado/a nominado/a / acompañante / persona que rellena el asiento. ¡Bienvenido a LOS OSCARS! Espero que disfrutes de esta “Cajita Feliz Moderada” de Conan O’Brien. Quizá estos bocadillos no parecen la gran cosa, pero en cualquier cine te costarían 85 dólares. Buena suerte esta noche, diviértete, y recuerda que la risa fuerte y entusiasta es buena para tu salud y para mi ego. Mis mejores deseos, Conan" se lee en la nota de la “Cajita Feliz”

Conan O'Brien regala ‘Cajita Feliz’ en los Premios Oscar 2026 ı Foto: X: @ThatRebecca

Además de esta “Cajita Feliz”, las personas que asistieron a los Oscar 2026 también pudieron iluminar el espacio con unas lightstick al puro estilo K-Pop, pues la intención de estas era tener luces durante la interpretación de la canción Golden de Las Guerreras K-pop.

I know Emma Stone is so happy to hear golden live💜 pic.twitter.com/tcZ28k5irb — EJAE News (@Ejaenews) March 16, 2026

“Ayúdanos a iluminar la sala durante la interpretación de “Golden”. Durante la canción, por favor, usa o levanta tu pulsera. Se hará un anuncio recordatorio antes de la pausa comercial para que puedas prepararte. ¡Disfruta del espectáculo!” se leía en la nota

Todos los artistas lucieron bastante emocionados durante la presentación, en la que agitaban las lightstick al ritmo de la música y sonreían durante el espectáculo musical.

Not Chase Infiniti holding a lightstick at the 2026 #Oscars 😭 pic.twitter.com/kkMeXbnEeZ — Chase Infiniti Updates (@infinitiupdate) March 16, 2026

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