Michael B. Jordan gana Mejor Actor por Pecadores en los Premios Oscar 2026

Michael B. Jordan ganó el premio a Mejor Actor por Pecadores en los Oscar 2026. Esta se trató de su primera nominación a los galardones de La Academia, gracias a su papel protagónico en la cinta dirigida por Ryan Coogler.

La lista de nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026 estaba lleno de nombres estelares como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura y Ethan Hawke, pero fue Michael B. Jordan quien terminó por llevarse el preciado galardón.

La película Pecadores rompió el récord histórico con 16 nominaciones y varios triunfos durante la temporada de premios, lo que colocaba al filme como uno de los posibles mayores ganadores en la temporada, compitiendo contra Una batalla tras otra.

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Jordan ha sido el miembro más consistentemente nominado del elenco, quien interpretó en la cinta de vampiros a hermanos gemelos claramente diferenciados, una genial manera de mostrar su rango actoral.

A pesar de ello, en premiaciones como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, Michael B. Jordan no obtuvo los premios, por lo que para los expertos en la temporada de galardones, eran bajas las posibilidades de triunfo del famoso.

El nacido en Santa Ana, Califronia, comenzó su carrera al trabajar como modelo para varias compañías y marcas, incluyendo productos deportivos. Lanzó su carrera como actor profesional en 1999, cuando apareció brevemente en un episodio de las series Cosby y The Sopranos.

En 2007, se mudó a Los Ángeles donde no tardó en conseguir un papel principal en la película independiente Blackout.

Michael B. Jordan es considerado como uno de los jóvenes actores más brillantes de Hollywood. Su interpretación del personaje de Oscar Grant en Fruitvale Station, de The Weinstein Company, dirigida por Ryan Coogler, le valió críticas positivas en 2013 y después de ello, apareció en diversas películas con éxito en taquilla, destacando cintas como Creed.