¿Michael B. Jordan tiene un gemelo? Esto se sabe del actor nominado al Oscar 2026

Tras su papel en Pecadores, los fans quieren saber si Michael B. Jordan tiene un gemelo en la vida real

El actor Michael B. Jordan está nominado a Mejor Actor por su interpretación protagónica en la película Pecadores o Sinners, en inglés, y tras este papel surgió la duda si de verdad tiene un gemelo.

En la película Michael B. Jordan tiene un hermano gemelo con el que se va de su pueblo natal de Mississippi a buscar el sueño en la gran ciudad de Chicago, en donde los dos terminan trabajando para la mafia de los años 1930, cuando Al Capone era el máximo líder del crimen organizado y contrabando.

En Sinners o Pecadores, los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore regresan a su pueblo natal después de unos años de haber trabajado en la gran ciudad de Chicago, vuelven para poner un negocio con el dinero que ganaron y por fin establecerse con comodidades en el lugar en el que crecieron.

Los hermanos logran abrir su negocio, un bar con música blues, comida y bebidas. Sin embargo, no imaginan que unos seres sobrenaturales llegarán a impartir el terror entre todos los que llegaron a este bar y es que la poderosa música blues de su primo Sammie Moore tiene el poder de traspasar las fronteras del mundo de los vivos y de los muertos.

¿Michael B. Jordan tiene un gemelo en la vida real?

Tras su destacada actuación en Pecadores surgió la duda sobre si el actor Michael B. Jordan tiene un gemelo en la vida real y la verdad es que no, Michael B. Jordan no tiene un gemelo en la vida real. En la película él interpretó los dos papeles tanto el de Smoke como el de Stack Moore.

¿Quién es Michael B. Jordan? ı Foto: Especial

Michael B. Jordan, famoso por haber aparecido en la cinta de Creed, ganó notoriedad por su interpretación, pero se convirtió en el favorito de los premios de la Academia cuando se llevó el premio a Mejor Actor en los premios de Sindicato de Actores, esto lo pone en el ojo de los Oscar por lo que es un buen candidato a ganarle a Timothée Chalamet por Marty Suprime y a Leonardo DiCaprio por su papel en Una Batalla tras Otra.

La sorpresa sería si Michael B. Jordan se lleva su primer Oscar de su carrera en la ceremonia de este 15 de marzo.