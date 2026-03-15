Jimmy Kimmel, ni bien sale de un problema, ya está en otro. Apenas unos meses después de que su programa nocturno fuera cancelado por comentarios considerados ofensivos sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, el presentador de televisión volvió a colocarse en el centro de la polémica durante la ceremonia de los Oscar 2026.

Este domingo el conductor de Jimmy Kimmel Live! aprovechó el escenario más visto del cine para lanzar “indirectamente” críticas hacia el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa, Melania Trump, lo que generó reacciones inmediatas tanto en el público presente como en redes sociales.

Jimmy Kimmel hace polémicos comentarios sobre Donald Trump y Melania en los Oscar 2026

Jimmy Kimmel fue el encargado de anunciar al ganador en la categoría de Mejor Película Documental durante los Premios Oscar 2026. El presentador estadounidense aprovechó la oportunidad para lanzar algunas “indirectas” al presidente Donald Trump y a su esposa Melania Trump.

En redes un comentario que llamó la atención fue en el que se refirió al reciente proyecto audiovisual titulado Melania, dirigido por Brett Ratner y distribuido por Amazon MGM Studios. Kimmel comentó con ironía “Oh, se va a enfadar porque su esposa no fue nominada para esto”, en alusión a Trump y la ausencia del documental en la lista de candidatos a ganar en Mejor Película Documental.

El comentario provocó risas en el Dolby Theatre de Los Ángeles, pero también hubo rostros serios y abrió un nuevo frente de críticas hacia el conductor en redes sociales y medios de comunicación que respaldan al mandatario.

🔥🚨BREAKING: Jimmy Kimmel just disrespected Donald Trump for Melania’s film the Oscars.



Kimmel: Oh man, is he going to be mad that his wife wasn’t nominated for this”



pic.twitter.com/fPI66fKArA — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 16, 2026

El documental Melania retrata la vida de Melania Trump en los días previos a la toma de posesión presidencial de su marido en 2025, mostrando su agenda y actividades como primera dama. Cuando la producción se anunció, a finales de 2025, causó controversia en redes.

Además, el también comediante hizo una referencia sobre la polémica que ha tenido con la cadena CBS. “Hay países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión… No tengo libertad para decir cuáles son. Dejémoslo en Corea del Norte y CBS”, expresó Jimmy Kimmel, generando algunos aplausos.

Durante los Premios Oscar 2026, el conductor Jimmy Kimmel hizo una broma sobre la polémica con la cadena CBS al presentar la categoría de Mejor Documental:



“Hay países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión… No tengo libertad para decir cuáles son. Dejémoslo en Corea… pic.twitter.com/s87Hzl3IFy — Azucena Uresti (@azucenau) March 16, 2026

El episodio en los Oscar 2026 se viralizó rápidamente en redes sociales y generó con opiniones divididas. Algunos celebraron la valentía de Jimmy Kimmel al mantener su estilo irreverente pese a la posibilidad de poder sufrir censura o represalias, mientras otros lo acusaron de aprovechar un espacio cultural para lanzar ataques políticos.