Suspenden programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Este miércoles 17 de septiembre, la cadena ABC anunció que retirará ‘indefinidamente’ del aire el programa nocturno de Jimmy Kimmel. La decisión ocurre después de las críticas que recibió el conductor tras hablar del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido en Utah el pasado 10 de septiembre.

El anuncio de ABC se dio después de que Nextar Media, uno de los mayores propietarios de cadenas de televisión de Estados Unidos, informara que no emitiría Jimmy Kimmel Live! “en el futuro previsible” debido al programa donde menciona a Kirk.

Jimmy Kimmel ı Foto: AP

Un portavoz de la ABC informó a BBC que el programa sería “suspendido indefinidamente”. Hasta el momento, no ha habido una reacción por parte del presentador o sus representantes. Cabe mencionar que el programa estuvo al aire desde el 26 de enero del 2003 hasta ahora.

Donald Trump celebra suspensión del Jimmy Kimmel Live!

Donald Trump celebró la cancelación del programa de televisión que acompañó al público americano por dos décadas con un mensaje en la red social de Truth Social:

"El programa de Jimmy Kimmel, con bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer”, escribió en redes sociales y aprovechó para criticar a Jimmy Fallon y Seth Myers, a quienes llamó “dos perdedores totales”.

Trump celebra la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en ABC. ı Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

Fue durante el monólogo del pasado lunes que el presentador dijo: "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello".

Recordemos que MAGA es el acrónimo de Make America Great Again (en español, hacer a América grande de nuevo), un slogan del gobierno de Trump que suele hacer referencia a los seguidores del actual presidente de los Estados Unidos.

También comentó respecto a que en la Casa Blanca, se izó la bandera americana a media asta, señal de luto a nivel nacional. Inmediatamente después, se burló de la reacción de Donald Trump a la muerte del activista de derecha, al mostrar un video donde el mandatario cambia el tema de conversación.

El presentador también aseguró que “así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo, así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”.

🚨THIS IS ABSOLUTE BULLSHIT:



Disney is pulling Jimmy Kimmel's show "indefinitely" because he made some comments about Charlie Kirk. Bending the knee to fascism again?



Fuck you, @Disney cowards.



I STAND WITH JIMMY KIMMEL.pic.twitter.com/aZLoEzTErr — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 17, 2025

Este miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, opinó de manera negativa sobre los comentarios realizados por Kimmel, al calificarlos como una muestra de “a conducta más enfermiza posible”.

“Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o, ya saben, la FCC tendrá más trabajo que hacer”, declaró Carr en el podcast The Benny Show, quien propuso una disculpa por parte del conductor como “un paso mínimo muy razonable”.