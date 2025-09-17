Utah pedirá la pena capital para presunto asesino de Kirk

Supuesto homicida aparece en video desde la cárcel durante su primera comparecencia ante el Tribunal de Justicia del Condado de Utah en Provo, ayer.

La fiscalía del condado de Utah anunció que solicitará la pena de muerte contra Tyler Robinson, de 22 años, formalmente imputado de siete cargos por la muerte del activista Charlie Kirk. El fiscal Jeff Gray detalló que Robinson enfrenta asesinato con agravantes “por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros”.

Entre los cargos figuran el uso de un rifle que provocó lesiones graves; obstrucción a la justicia por mover y ocultar el arma y desechar la ropa utilizada al disparar; manipulación de testigos por ordenar a la persona que vivía con él borrar mensajes y guardar silencio; y un delito violento cometido en presencia de un menor, porque según la fiscalía hubo niños en el campus de la Universidad Utah Valley el día del ataque.

El Dato: A Robinson se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Washington, bajo un “protocolo de vigilancia especial”.

Gray expuso pruebas circunstanciales y forenses: ADN vinculado al sospechoso en el gatillo del arma que se encontró en un bosque cercano; casquillos en la vivienda con marcas similares a las halladas en la escena; dianas con agujeros de bala; y material genético en una toalla usada para envolver el rifle y en un destornillador abandonado en el tejado desde el que, según la acusación, se efectuó el disparo. La fiscalía sostiene que un único proyectil atravesó el cuello de Kirk durante un acto celebrado en el campus de la Universidad Utah Valley al que asistieron tres mil personas.

Los fiscales también presentaron transcripciones de mensajes de texto incluidas en documentos judiciales. En ellas Robinson habría escrito: “Ya tuve suficiente de su odio”, y dejó una nota bajo el teclado del departamento que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”. Según la acusación, el sospechoso afirmó haber planificado el ataque durante más de una semana y pidió a su compañero de habitación que borrara mensajes y evitara declarar ante la policía o los medios.

30 horas estuvo prófugo Robinson y se entregó el viernes pasado

Robinson estuvo prófugo más de 30 horas y se entregó el viernes pasado después de que sus padres, al identificarlo en imágenes difundidas por el FBI, lo confrontaran. Durante una llamada con ellos insinuó que pensaba suicidarse; sus progenitores, con la mediación de un ayudante del sheriff retirado amigo de la familia, lograron que se presentara ante las autoridades en el condado de Washington.

El imputado compareció por primera vez ante el tribunal ayer por la tarde a través de una transmisión de video desde la cárcel, sin afeitar y con una bata antisuicidio. Permaneció inexpresivo, pero pareció escuchar atentamente mientras el juez le leía los cargos y le informaba que podría ser condenado a muerte.

El acusado sólo habló una vez, cuando se le pidió que dijera su nombre. Al considerar que Robinson no podía costear un abogado, el juez del Cuarto Distrito de Utah, Tony Graf, declaró que le asignaría un abogado defensor antes de la próxima audiencia judicial, programada para el 29 de septiembre. Gray afirmó que la solicitud de la pena capital se basó únicamente en las pruebas y la gravedad del hecho. El asesinato, captado en videos que circularon en línea, reavivó el debate sobre la violencia con motivación ideológica y puso de relieve las tensiones políticas en el país.