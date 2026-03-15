Teyana Taylor protagonizó un escándalo en los Premios Oscar 2026 | VIDEO

Esta noche la actriz nominada a en los Premios Oscaro 2026 en la categoría de Mejor actriz de reparto, Teyana Taylor fue el centro de un escándalo al asegurar que un hombre la había empujado.

La actriz, cantante, y coreógrafa estadounidense que interpretó a Perfidia Beverly Hills en la película ganadora de seis estatuillas este 2026, Una Batalla Tras Otra, pasó un momento incómodo fuera de la ceremonia de premiación.

En redes sociales comenzaron a difundir un video en el que se puede ver a Teyana Taylor bastante molesta, reclamando a un hombre por “poner sus manos encima de una mujer” después de la premiación.

Video del escándalo de Teyana Taylor durante los Premios Oscar 2026

En el video se puede observar a Teyana Taylor, quien con un tono de voz firme y bastante molesto reclama a un hombre por tocarla.

“Eres un hombre poniendo tus manos sobre una mujer, eres bastante grosero”, asegura la actriz señalando a un hombre que se encuentra entre la multitud de personas, quien; de acuerdo con lo que dice, la habría empujado instantes antes de ser grabada.

En los comentarios los usuarios apuntan que la reacción de Teyana Taylor fue inadecuada, e incluso aseguran que la actriz únicamente está “haciendo una escena”, pues apuntan que nadie la tocó.

Entre los comentarios incluso se pueden leer afirmaciones racistas, en las que se señala que la actriz “actuó como ghetto”, y señalaron que esto es una vergüenza para ella sin importar el momento o el lugar.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2026

De acuerdo con TMZ, el incidente ocurrió luego de que terminara la ceremonia cuando la actriz estaba tratando de regresar al escenario para poder tomarse una foto con todo el cast de Una Batalla Tras Otra.

En ese sentido, señalan que tanto la actriz como Pam Abdy habrían sido abordadas por un guardia de seguridad, quien la sujetó para impedir que Teyana Taylor pudiera subir de nueva cuenta al escenario.

Durante toda la premiación se pudo observar la enfusiva reacción de Teyana Taylor cada que el filme Una Batalla Tras Otra ganaba algún reconocimiento, por lo que algunos usuarios calificaron sus reacciones como “molestas”.

Teyana Taylor incluso se puso de pie y aplaudió bastante emocionada al escuchar que Amy Madigan fue la ganadora en la categoría Mejor actriz de reparto por su interpetación de Gladys Lilly en La hora de la desaparición.

Amy Madigan tears up as her name is announced for Best Supporting Actress for "Weapons" at the #Oscars.



(ABC/AMPAS) pic.twitter.com/Cpccqw7FYS — Variety (@Variety) March 15, 2026

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