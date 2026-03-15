La película Una batalla tras otra fue una de las grandes protagonistas de los Oscar 2026, este domingo. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson inició fuerte la temporada de premios y ahora se alza con el premio a Mejor Película.

La gran incógnita que acompañó a la gala fue cuántas estatuillas lograría acumular esta producción que ya había conquistado a la crítica y al público. Aquí en La Razón de México te contamos.

¿Cuántos Oscar ganó Una batalla tras otra este 2026?

La película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, sorprendió al llevarse seis estatuillas de la Academia en la edición 2026 de los Premios Oscar. Las categorías en las que resultó ganadora la cinta, son:

Mejor Casting

Mejor Actor de Reparto a Sean Penn

Mejor Guion Adaptado a Paul Thomas Anderson

Mejor Montaje

Mejor Director a Paul Thomas Anderson

Mejor Película

En total, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio recibió 13 nominaciones.

Equipo de Una batalla tras otra en el escenario de los Oscar 2026 ı Foto: AP

Elenco de Una batalla tras otra:

Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson)

Sean Penn (Coronel Steven J. Lockjaw)

Chase Infiniti (Willa Ferguson)

Benicio Del Toro (Sensei Sergio St. Carlos)

Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills)

Regina Hall (Deandra)

Wood Harris (Laredo)

Alana Haim (Mae West)

Shayna McHayle (Junglepussy)

¿De qué trata Una batalla tras otra?

La película Una batalla tras otra narra la historia de Perfidia (Teyana Taylor) y Bob (Leonardo DiCaprio), una pareja rebelde que lucha contra el sistema que persigue a migrantes. Su plan de resistencia se complica cuando Perfidia, como parte de una estrategia para infiltrarse, se relaciona un alto mando del Ejército y queda embarazada de Steven (Sean Penn).

Aunque el hombre desea una relación, ella sólo busca cumplir con su causa. Tras ser detenida y desaparecer como testigo protegido, Perfidia deja a su hija al cuidado de Bob. Años después, la joven es secuestrada por militares, pues Steven quiere confirmar que es padre de la joven para ingresar a un grupo supremacista.

Bob, marcado por la pérdida y la adicción, emprende su rescate con ayuda del entrenador de karate de su hija (Benicio del Toro), quien lidera una red secreta de apoyo a migrantes. La trama combina una reflexión social y política, acción y dilemas familiares en un relato de resistencia.