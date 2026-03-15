Una batalla tras otra: ¿De qué trata y dónde ver la película nominada al Oscar 2026?

Los premios Oscar 2026 galardonan a lo mejor del cine en el mundo y en esta ocasión una de las favoritas es Una Batalla Tras Otra, del director Paul Thomas Anderson.

El filme habla de temas políticos de la actualidad, sobre el racismo y todas las redadas que hay contra los migrantes en Estados Unidos actualmente, que dejaron personas muertas en la vida real, por el uso de la fuerza del ICE.

¿De qué trata la película Una Batalla Tras Otra?

La película Una Batalla Tras Otra se trata de la historia de Perfidia (Teyana Taylor) y Bob (Leonardo DiCaprio), quienes son pareja y son rebeldes, pelean contra el sistema que hace redadas contra los migrantes.

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Sin embargo, sus planes de ser la resistencia se ven afectados cuando Perfidia sale embarazada de un alto mando del Ejército, pero ella no tiene interés en ser una madre tradicional, así que sigue en la lucha y deja a su hija con su papá.

Ella se embaraza porque se mete con el alto mando del Ejército, Steven, (Sean Penn) como parte de su estrategia para derrocar al sistema.

Él quería que fueran pareja nunca sucedió porque ella no lo quería y solo buscaba cumplir con su causa. Sin embargo, para él se volvió un capricho.

Perfidia fue detenida y aunque colaboró como testigo protegido desapareció del mapa y nunca tuvo contacto con su hija, a quien años después, cuando ya es adolescente, se llevan los militares, pues Steven tiene planes para saber si la joven es su hija, ya que él quiere entrar a un grupo de supremacía blanca, a la que no puede entrar si se sabe que tuvo historia con una mujer de color, o sea Perfidia.

Cuando su hija es llevada para intentar protegerla de Steven, Bob emprende la búsqueda y rescate de su hija, quien además tiene que salir de su estado depresivo y adictivo, tras haber perdido a su esposa.

Bob recibe ayuda del entrenador de karate de su hija (interpretado por Benicio del Toro), quien secretamente tiene un red de ayuda para los migrantes y evitar los operativos del ICE.

¿Dónde ver la película Una Batalla Tras Otra?

La película se puede ver en la plataforma de HBO, solo que hay que tener suscripción para poder ingresar al contenido y disfrutar de esta y otras películas nominadas a los Oscar.