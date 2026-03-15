¿Quién es Teyana Taylor? Actriz de Una Batalla Tras Otra

Teyana Taylor es una de las actrices que brillan en la temporada de premios, pues tras ganar el Globo de Oro 2026 como Mejor actriz de reparto en Una batalla tras otra, se perfila como una de las posibles ganadoras al Oscar en la ceremonia 98 de los galardones.

“OMG. Esta pequeña niña de Harlem tuvo un gran sueño y ahora es una nominada a los premios Oscar”, celebró Teyana Taylor al darse a conocer su nominación como Mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra.

Reflexionó: “Mi carrera se ha llenado de batallas, dudas y momentos de profunda incertidumbre. Se ha sentido como una larga lucha por el espacio, por el respeto y por la oportunidad. Pero estos momentos se sienten como un amable recordatorio de que los sueños realmente sobreviven... incluso cuando el viaje es duro“.

¿Quién es Teyana Taylor?

Teyana Me Shay Jacqueli Shumpert Taylor nació en Harlem, Nueva York el 10 de diciembre de 1990. Es actriz, bailarina, cantante y coreógrafa, que en 2005, firmó un contrato discográfico con el sello Star Trak Entertainment de Pharrell Williams.

Es la única hija de su madre, mientras que su padre tiene dos hijos y otra hija de otras relaciones. Su madre soltera la crio y la actriz es de ascendencia afroamericana y trinitense.

Fue a los 15 años que fue acreditada como la coreógrafa del video musical ‘Ring The Alarm’ de Beyoncé, pero ingresó al ojo púbico en 2007 con un episodio de My Super Sweet 16 de MTV, programa que grababa fiestas de cumpleaños exageradas de adolescentes ricos.

En 2010, la artista expandió su carrera en la actuación al aparecer en la secuela de Stomp the Yard, Stomp the Yard: Homecoming. También apareció en el episodio debut de House of Glam de Oxygen.

Sobre su carrera musical, colaboró en la producción de material discográfico de Kanye West. Después de tomarse un tiempo para encontrarse como artista independiente, Taylor firmó un contrato de empresa conjunta con el sello GOOD Music de Kanye West a través de Island-Def Jam el 14 de junio de 2012

En 2015, después de que entró en labor de parto prematuramente, su esposo, Iman Shumpert, la ayudó a dar a luz a su bebé. Al año siguiente, se casó con su pareja en secreto.

El 12 de junio de 2020, Teyana Taylor confirmó su segundo embarazo en el video musical de su sencillo de 2020 “Wake Up Love”