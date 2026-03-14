¿Quién es Paul Thomas Anderson, director de ‘Una Batalla Tras Otra’?

Leonardo DiCaprio, Paul Thomas Anderson, y Benicio Del Toro en Una batalla tras otra

La película Una Batalla Tras Otra cuenta con varias nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar que se llevaron a cabo este 2026, entre las que se incluyen Mejor película y Mejor director.

Una Batalla Tras Otra cuenta con 13 nominaciones en los Premios Oscar del 2026, entre las que también se encuentran Mejor actor, Mejor actriz de reparto, dos para Mejor actor de reparto, Mejor guión adaptado, y Mejor banda sonora.

Asimismo, está nominada para Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor diseño de producción, y Mejor sonido; por lo que la sátira oscura desarrollada en los años 80 que está protagonizada por Leonardo DiCaprio de encuentra en el segundo lugar del filme con más nominaciones en los Premios Oscar.

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson en un evento para Una batalla tras otra ı Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images

¿Quién es Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson es un guionista y director estadounidense que nació en 1970 en Los Ángeles, California, quien se hizo conocido en la década de 1990 por títulos como “Hard Eight”, “Boogie Nigths” y “Magnolia”.

Thomas Anderson estudió en la Universidad de Nueva York; sin embargo permaneció ahí por poco tiempo, pues abandonó sus estudios para poder dedicarse tanto a la escritura de guiones como a la dirección de películas.

Las películas de Thomas Anderson; en su mayoría, se destacan por el drama pricológico que se hace evidente en el desarrollo de sus personajes principales y en las tramas de los filmes que dirige.

Debido a que se adentró a temprana edad en la dirección cinematográfica pudo experimentar entre varios tipos de cámaras de video, y esto lo llevó a prepararse para el primer largometraje que presentó en el Festival Sundance, Cigarrettes & Coffe de 1993.

Paul Thomas Anderson y Joaquin Phoenix en Inherent Vice ı Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.

La segunda película dirigida por Paul Thomas Anderson, Boogie Nights de 1997, tuvo un gran éxito tanto en la crítica como en taquilla, por lo que incluso recibió tres nominaciones en la 70.ª edición de los Premios Oscar de 1998.

Entre la filmografía de Paul Thomas Anderson se encuentran los siguientes títulos:

Hard Eight 1996

Boogie Nights 1997

Flafpole Special 1998

Magnolia 1999

Punch-Drunk Love 2002

There Will Be Blood 2007

The Master 2012

Inherent Vice 2014

Altman 2014

Junun 2015

Phantom Thread 2017

Weaterlily Jaguar 2018

ANIMA 2019

Licorice Pizza 2021

Sr. 2022

One Battle After Another 2025

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